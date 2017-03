Pay With a Poem

Am 21. März ist der internationale Tag der Poesie. An diesem Tag kannst du mit Gedichten Kaffee "bezahlen" und hier ein FM4 Goodiebag gewinnen.

Poesie kann vieles sein - sehr Gutes oder sehr Schlechtes. Da ist das fade Muttertagsgedicht das jedeR mal im Kindergarten auswendig lernen musste oder die holprigen Reime, die die Tante Fritzi zu jedem runden Geburtstag in der Familie vorträgt. Da sind die Sprachspielereien von Ernst Jandl und die viel analysierten Song-Texte von Bob Dylan und Co. Und dann ist da natürlich auch noch Johann Wolfgang von Goethe...

Am 21. März ist der internationale Tag der Poesie. Und an diesem Tag läuft weltweit die Aktion "Pay With A Poem": In ausgewählten Cafés können Kaffee oder Tee mit einem Gedicht "bezahlt" werden. Unterstützt wird diese Aktion von Meinl Kaffee. In Österreich allein nehmen über 100 Cafés an dieser Aktion teil. Welche, kann man hier herausfinden.

Gewinn mit Deinem Gedicht!

Schreib uns ein Gedicht und Gewinne ein FM4 Goodiebag! Egal ob im Phaläkischen Versmaß oder als Schüttelreim, vier von diesen fünf Wörtern müssen im FM4-Gedicht vorkommen:

FM4, Butter, Fenster, Koffer, Licht

In Kooperation mit Julius Meinl Kaffee und Tee. Hier findet man die an „pay with a poem" teilnehmenden Cafés.

Das Gedicht kann auf Deutsch oder auf Englisch verfasst sein und es sollte originär von Dir sein! Die besten drei erhalten ein FM4 Goodiebag zu Verfügung gestellt von Julius Meinl. Es enthält:

Jedes der Goodie Bags enthält:

FM4 Goodies der Saison

eine FM4 Tasse

ein FM4 Jausenbrett

eine FM4 Sunny Side Up vol. 15

zwei Packerl Julius Meinl Kaffee in der Radio FM4 Sonderröstung

Julius Meinl Tee

und div. Julius Meinl Goodies.

Dein Gedicht schickst du bitte per Mail an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist Dienstag, 21. März, 17 Uhr. Deinen Namen und deine Adresse nicht vergessen!