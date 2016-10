Winter im MQ

Es geht wieder los: Musik, Punsch und hübsche Lichter an jedem Vorweihnachtswochenende im Wiener Museumsquartier.

saLeh roZati

Eine sehr schöne Art, einen Winterabend zu verbringen, hat bekanntlich mit guten Freunden und heißen alkoholischen Getränken zu tun. Wenn das Ganze noch in Kombination mit Windschutz (die sechs Pavillons im MQ-Haupthof wurden diesmal von dem österreichischen Künstler Gerry

Ammann gestaltet), hübschen Lichtern (Baumbeleuchtung und Projektionen von Daniel Sanwald und Lichttapete) und - vor allem! - toller Musik einher geht, kann man in Zukunft vielleicht öfter den Tatort oder das Kaffeehaus sausen lassen und den Winter-Wochenendabend im Museumsquartier in Wien verbringen.

Und das Musikprogramm rund um die großen und kleinen Iglus im MQ kann sich wieder sehen lassen. Eine Riege an heimischen DJs aller musikalischen Sparten gibt sich dort den ganzen November und Dezember über die Plattennadel (oder Playtaste) in die Hand, und zur Eröffnung am 3.11. steht mit Mavi Phoenix und Erwid & Edwin ein Doppelpack an heimischen Rap-AufsteigerInnen auf der Bühne.

MQ

Beim Winter Race kann man außerdem mit ferngesteuerten Off-Road-Cars kleine Rennen fahren, und bei der "Invisible Show mit Austrofred", täglich 17-19h bis Sonntag, 20.11., führt unser alter Freund Austrofred via Audiowalk durch einen geheimen Parcours über Stiegenhäuser, Stege und durch Museumspassagen zu "unsichtbaren Kulturproduktionen". Man darf gespannt sein!

MQ Wintereröffnung

Lukas Gansterer

Donnerstag, 3. November 2016, ab 17 Uhr, MQ Haupthof

Eintritt frei!

Programm:

Moderation: Stuart Freeman

Von 17.00 bis 18.00 geht der Erlös des Punsches übrigens an den Verein "Puls" zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes - früh kommen zahlt sich also aus!

Winter Sounds 2016

Spielzeiten:

Do + Fr: 16:00 bis 22:00

Sa + So: 14:00 bis 22:00