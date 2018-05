FM4 sucht journalistische Talente

Radio FM4 sucht neugierige Menschen, die nicht nur „irgendwas mit Medien“ machen wollen, sondern sich zum Radio hingezogen fühlen und die kreative Verknüpfung von online, Bewegtbild und Social Media als selbstverständlich erachten.

Aktuelle Ausschreibungen FM4 sucht journalistische Talente: Wir suchen für ein 3-monatiges Praktikum ab Oktober 2018 vor allem Verstärkung in folgenden 3 Bereichen: Radio, Moderation und Online. FM4 sucht Praktikant/innen für die Produktion von Audios und Videos: Wir suchen Praktikant/innen für die Produktion von Audios und Videos, die für die Dauer von 4 Monaten das FM4-Produktionsteam unterstützen.

Radio FM4 sucht englischsprachige Moderator/innen.

Radio FM4 sucht Online-Redakteur/innen.

Radio FM4 sucht On Air Redakteur/innen.

FM4 is bilingual. FM4 speaks English a lot, more than 12 hours per day. Native Speakers are very welcome!

Anforderungen

abgeschlossene Schulausbildung

journalistische Neugier

Interesse an den Inhalten von FM4

Kreativität in der Gestaltung von Onair-, Online- und Videobeiträgen.

gute Englischkenntnisse

Lernbereitschaft

Kommunikationsstärke

Teamfähigkeit

Voraussetzungen

ein Motivationsschreiben, in dem auch steht, für welchen Bereich Interesse besteht (Moderation, Online oder Radio)

einen Lebenslauf mit Bild

Proben bisheriger Arbeiten (egal ob für Radio, TV oder Printmedien)

einen selbst zu fertigenden, selbst gesprochenen Radio- oder Videobeitrag und eine Anmoderation (Länge ca. 2 bis max. 5 Minuten; freie Themenwahl, das Thema soll zu FM4 passen)

und eine (Länge ca. 2 bis max. 5 Minuten; freie Themenwahl, das Thema soll zu FM4 passen) eine passende Online-Umsetzung desselben Themas

Jene Bewerber/innen, die aufgrund der vollständig und termingerecht online übermittelten Bewerbungsunterlagen in die engere Auswahl kommen, werden von uns spätestens eine Woche vor Termin für den 29.6.2018 zu einem Auswahlverfahren ins ORF-Funkhaus Wien eingeladen.

Nach bestandenem Auswahlverfahren gibt es die Möglichkeit eines 3-Monatigen Praktikums ab Oktober 2018. Wir suchen vor allem Verstärkung in folgenden 3 Bereichen: Radio, Moderation und Online.

Die Bewerbungsfrist endet am 8.6.2018.

Dienstort: Wien

Arbeitszeit: 40 Wochenstunden, unregelmäßig, auch an Wochenenden

Gehalt: € 800 brutto monatlich

Kennzahl: 18E10331

Wir freuen uns über deine Online-Bewerbung, die dir schnellstmögliche Bearbeitung und Antwort sichert! Nutze dazu diesen Link und schicke auf diesem Wege deine aussagekräftigen Unterlagen sowie die Ergebnisse der Aufgabenstellung (siehe: „Voraussetzungen“) an uns. Bitte füge für die Online-Bewerbung gegebenenfalls mehrere Dokumente zu einem zusammen.

Auf dem Postweg oder nicht termingerecht einlangende Zusendungen können leider nicht berücksichtigt werden.

Unsere SAP-gestützte Bewerberdatenbank funktioniert derzeit mit dem Internetbrowser Safari nicht einwandfrei. Bitte öffne das Bewerbungsformular mit einem beliebigen anderen Browser, wie etwa dem Internet-Explorer, Chrome oder Firefox. Vielen Dank für dein Verständnis!