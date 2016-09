FM4 Gästezimmer mit Wolf Alice

Die Londoner Band Wolf Alice ("Giant Peach", "Bros", "Freazy", etc.) mit Lieblingssongs von T.Rex bis zu Angel Olsen.

Jan Hestmann / Radio FM4

FM4-Gästezimmer mit Wolf Alice Am Sonntag, den 18.September, in FM4 Connected (13-17 Uhr) und im Anschluss für 7 Tage im FM4 Player. Alle FM4-Gästezimmer auf einem Blick.

Wolf Alice, die erfolgreiche junge Band aus London rund um die Sängerin und Gitarristin Ellie Rowsell und den Gitarristen Joff Oddie, nahm kürzlich Platz bei FM4, um eine Lieblingssongliste zusammenzustellen. Was dreht sich also auf dem Plattenteller von Ellie und Joff?

Wolf Alice begeistern mit ihrem poppigen, aber auch grungigen Gitarrenpop - mit Songs wie "Bros", "Giant Peach", "Moaning Lisa Smile" oder "Freazy". Ellie und Joff gründeten Wolf Alice ursprünglich als Folk-Duo, was ihnen aber bald zu eng wurde. Tolle Stimme, tolle Songs, keine Angst vor Pop mit großem "P". Woher kommt der Sound von Wolf Alice? Erfahren wir mehr anhand von ein paar Lieblingssongs der Band.

Gitarrist Joff Oddie - er wollte eigentlich Volksschullehrer werden, aber dann ging es mit Wolf Alice so richtig los - entscheidet sich für "Whippin Excursion" vom aktuellen Album des erfolgreichen Londoner Rappers Giggs, und Sängerin und Gitarristin Ellie setzt gleich eines drauf mit der Londoner Band Dream Wife: Drei Frauen, die punkigen modernen 'Girlpop' spielen.

Joff Oddie macht weiter im FM4-Gästezimmer mit einem Klassiker aus den '70er Jahren: "Jeepster" von Glam-Rocker Marc Bolan und seiner Band T.Rex.

Als nächstes entscheidet sich Ellie Rowsell von Wolf Alice für einen Song des Londoners Dean Blunt. Dean ist Konzeptkünstler, Sänger, Songwriter und Producer. Man kennt ihn von Bandprojekten wie Graffiti Island, Babyfather oder Hype Williams. Die Vocals kommen von der gern gehörten Dean Blunt-Kollaborateurin Joanne Robertson.

Jetzt ist wieder Joff Oddie dran mit einem Lieblingssong. Der Gitarrist von Wolf Alice entscheidet sich im FM4-Gästezimmer für die in Los Angeles lebende Punk-Rockerin Brody Dalle und ihre ehemalige Band The Distillers, nämlich für einen Song aus "Coral Fang", dem 2003er Album der Distillers. Brody Dalle ist übrigens mit Josh Homme von den Queens Of The Stone Age verheiratet.

Ellie Rowsell liebt das brandneue Album von Angel Olsen - wir hier bei FM4 übrigens auch - und möchte eine der Singles daraus hören: "Shut Up Kiss Me".

Es bleibt noch Zeit für ein Lieblingslied von Ellie Rowsell und Joff Oddie von der Londoner Band Wolf Alice hier im FM4-Gästezimmer. Die Qual der Wahl! Joff entscheidet sich schließlich für einen Song von der australischen Indierockband The Vines rund um Sänger Craig Nicholls, der die Band in den '90er Jahren in Sydney gegründet hat. "Get Free" ist ein Song aus dem Jahr 2002, vom ersten Vines-Album "Highly Evolved".