Die zwei DJs sind kleine Legenden des schwarzen Wiener Untergrounds. Hier präsentieren sie ihre Lieblingsplatten: Siouxsie and the Banshees, Soft Cell und Gary Numan.

Mittwoch, 22 Uhr & The Basement Show: Mit Alex Augustin und Rainer Springenschmid.

Es gab eine Zeit, da war Wien ein düsteres Pflaster, wo sich schwarze Gestalten nachts in kleinen Spelunken getroffen haben, um gemeinsam der Düsternis zu huldigen. Die 1980er Jahre, das war auch in Wien die große Zeit des New Wave, der Goths, der Punks, der New Romantics. Bands wie Visage, Ultravox, Spandau Ballet, Siouxsie and The Banshees wurden fleißig auf Mixtapes gebrannt.

Die beiden Wiener DJs und Veranstalter Sirius & Darktunes waren damals schon auf der Welt und haben diese Zeit in vollsten Zügen genossen. Darktunes war zu dieser Zeit schon in der Gothic Szene unterwegs, Sirius hörte viel Disco, House & Techno. Seit 1996, also seit 20 Jahren, sind die beiden ein DJ-Paar, sie sammeln gemeinsam Platten und besitzen eine stolze Kollektion von über 20.000 Stück. Sirius hat 1989 als Techno- und House DJ zu arbeiten begonnen.

"Ich hab mir damals gedacht, das darf ja nicht wahr sein! In England ist die Acid House-Welle voll am Laufen und bei uns läuft gar nichts ab. Tote Hose! Dann hab ich gesagt, ich mach das jetzt auch. Mitte der 1990er Jahre war ich aber damit durch und bin in die Gothic-Schiene hineingeraten."

Seitdem legen Sirius & Darktunes gemeinsam auf und haben im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte allerhand Clubs veranstaltet. Beim Vanity Vague Club, den sie seit 2008 gemeinsam veranstalten, und der aktuell seine Heimat im Wiener Fluc gefunden hat, darf man sich gebärden, wie in den guten, alten Zeiten. Mehr noch: Die beiden DJs, als auch ihr Club, wirken völlig aus der Zeit gefallen. Hier gibt es keinen Chartskommerz und keine gefälligen "Hits von damals". Rare Stücke, kostbares Tanzgut, Laptopverbot: So lautet die Agenda. Schwarze Nächte ohne Morgen, die Zeit und am besten auch gleich den eigenen Namen vergessen. Was Sirius & Darktunes selber so hören? Anbei ihre Lieblingsnummern:

Siouxsie and the Banshees - "Into The Light"

"Everbody is a Star. Du bist auf der Tanzfläche und du bist etwas Besonderes. Die New Romantics und die Goths hatten und haben immer schon ein besonderes Augenmerk auf die Performance gelegt. Tanzen, sich präsentieren, egal wie du aussiehst und woher du kommst. Egal ob hetero oder homo, ob Mann, Frau oder dazwischen. Hast du einen Buckel, dann streu' Glitter drüber!"

Soft Cell - "Sex Dwarf"

"Ein absoluter Klassiker und die Nummer war 1981 ein Skandal. Vor allem das Video. Man sieht nackte Frauen, viele Kettensägen und Marc Almond, der im Lederdress herumhüpft. Die schlechte Seite der Sexualität."

Gary Numan - "Films"

"Einer unserer Lieblingssongs, schon seit 1979! Sehr langsam und funky und der Song hat eine wunderbare Bassline. Sehr deep, aber gleichzeitig auch depressiv und die Nummer zieht einen runter. Genauso muss das sein."

Paradox Obscur - "Detonation"

"Diese Band kommt von der Insel Rhodos. Verzweifelter Synth-Wave, der das griechische Elend durch die Stimme und die Musik widerspiegelt. Die Sängerin Kriistal Ann von Paradox Obscur hat eine klassische Gesangsausbildung absolviert. Erst viel später, 2007, ist sie zum Dark Wave gekommen. Gemeinsam mit ihrem Partner Toxic Razor hat sie 2014 die Formation Paradox Obscur gegründet. In Griechenland gibt es eine kleine, aber sehr gesunde Minimal Synth Wave-Szenerie.

DJ Sirius & Darktunes live: Am 24. September, Vanity Vague Club, Fluc Wien.

Heute, 14. September, ab 22 Uhr zu Gast in der Basement Show.