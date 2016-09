Elektro Guzzi: Vom Klonen der Töne

Das Wiener Trio präsentiert sein neues, vielschichtiges und detailverliebtes Studioalbum "Clones". Diesen Freitag auch live on air beim FM4 Playground bei La Boum de Luxe!

Elektro Guzzi live: Sa., 17.09.16: DORNBIRN Spielboden

Sa., 1.10.16: GRAZ Niesenberger

Sa., 15.10.16: LINZ Stadtwerkstatt

Fr., 21.10.16: WIEN Grelle Forelle

Di., 25.10.16: SALZBURG Rockhouse

Fr., 28.10.16: INNSBRUCK PMK Bögen

Sa., 29.10.16: ROM (IT) Outdoor Festival

So., 25.12.16: VÖCKLABRUCK Offenes Kulturhaus

Mo., 26.12.16: STEYR Röda

Fr., 13.01.17: EBENSEE Kino

Kann oder muss man sich als Band immer wieder neu erfinden? Oder darf man sich als Künstler einfach auch der Tatsache hingeben, sein Stil- bzw Ausdrucksmittel gefunden zu haben? Die Idealvorstellung wird wahrscheinlich aus einem gesunden Mittelmaß aus bereitwilliger Weiterentwicklung des Vorhandenen und dem Ausreizen und Vertiefen des gut Funktionierenden bestehen. Und genau so funktionieren Elektro Guzzi und auch ihr neuestes Album "Clones", welches dieser Tage auf dem Berliner Label Macro erscheint.

Klaus Pichler

Was das Wiener Trio bereits seit zehn Jahren vereint und als funktionierende Band ausmacht ist mitunter die Erkenntnis, dass selbst nach Jahren gemeinsamen Probens und Erspielens der Stücke im Studio sich alles noch immer so anfühlt wie bei der ersten gemeinsamen Session vor gut einem Jahrzent. Damals, wo man das erste Mal versucht hatte, etwas Neues zu schaffen, ohne genau zu wissen, wohin die Reise beim gemeinsamen jammen gehen wird, aber unglaublich neugierig auf das, was sich da gerade entwickelt. Und heute, fast ein Jahrzehnt nach der Bandgründung, geht es den drei Musikern immer noch so, wenn sie an ihren Stücken arbeiten, auch wenn sich an der Herangehensweise einiges geändert hat. Damals waren es ausgedehnte Aufnahme-Sessions, aus denen die Stücke für die Releases und Liveshows gewachsen sind. Bei "Clones" gingen die drei Musiker einen anderen Weg beim Produzieren des Albums.

Aus Drei mach Eins

Elektro Guzzi "Clones" erscheint am 16. September auf Macro

Der ursprüngliche Gedanke, jeder der drei Musiker produziert quasi unabhängig von den anderen Bandmitglieder ein Drittel des Albums, wurde ziemlich schnell wieder verworfen. Von dieser Herangehensweise übrig geblieben ist, dass das Grundgerüst eines Songs von jeweils einem der Guzzis stammt. Wer sich für welches Stück verantwortlich zeichnet verraten sie im Interview nur unter der Hand, oft lässt sich aber gut erahnen, aus welcher Feder ein Stück stammt, wenn man die in den letzten Monaten veröffentlichten Soloprojekte (z.B. Monochord oder Buenoventura) der Bandmitglieder verfolgt hat.

Durch diese Produktionsweise ist "Clones" zu einem musikalisch sehr vielseitigen Album gewachsen. Mal freundlich gefärbt, wie etwa der Clones-Vorbote "Element", aber auch dunkel bis düster anmutend, wie der auf Halftime getrimmte Tune "Slowfox" oder das "Technobrett aus dem Schlafzimmer" (Eigendefinition) namens "Merge". In welche Richtung sich ein Stück entwickelt, können Elektro Guzzi oft erst selbst erkennen, wenn sie das Stück mischen, die Signale durch analoge Effektgerägte jagen oder über Umwege durch Feedbackschleifen zurück in die Aufnahme mischen. Und auch wenn man dem Experiment offen gegenüber steht, dem Zufall wird bei Elektro Guzzi eigentlich Tür und Tor geöffnet, viel zu genau und detailverliebt sind die drei Musiker sowohl beim Produzieren als auch bei Mischen ihrer Stücke. Von live ganz zu Schweigen.

FM4 Soundpark Listening Session

Zusammen mit Elektro Guzzi haben wir uns durch "Clones" gehört.

Interview Elektro Guzzi

FM4 Playground

Wer einmal das Vergnügen hatte, bei einer von Elektro Guzzis großartigen Liveshows dabeisein zu dürfen, der weiß ganz genau, welche trance-hafte Anziehungskraft von der Bühne ausgeht, wenn das Wiener Trio ihre auf analogen Instrumenten eingespielten Techno-Stücke performen.

Anlässlich des Erscheinens von "Clones" am 16. September haben wir Elektro Guzzi zu La Boom Deluxe eingeladen, um für uns - und natürlich euch - eine exklusive Livesession einzuspielen! Übertragen wird diese ab 21:00 live on air bei FM4 La Boum De Luxe und auf Facebook mit visueller Unterstützung von 4youreye.