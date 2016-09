FM4 bei der Game City

Zum 10-jährigen Jubiläum der Wiener Videospielshow bringen wir unser mobiles FM4 Studio ins Rathaus. Sogar schon vor der offiziellen Eröffnung! Wir verlosen Tickets für ein FM4 Extraleben Spezial und fürs Anspielen der Games im exklusiven Rahmen.

"Gaming findet Stadt" - unter diesem Motto ist die Game City 2007 zum ersten Mal angetreten, mitten im Herzen von Wien - im Rathaus - eine Videospielshow bei freiem Eintritt zu veranstalten. Das war vor knapp einem Jahrzehnt und die Games-Welt hat sich seither markant verändert. Damals waren Xbox 360, Playstation 3 und Wii noch junge Wilde, Musikspiele wie "Guitar Hero" im Aufwind und virtuelle Typen wie Nathan Drake ("Uncharted") sind gerade neu auf der Bildfläche erschienen. Die ersten modernen Smartphones wurden gerade erst ausgeliefert, doch als mobile Games bezeichnete man damals noch hakelige Spielchen wie "Snake" und Co.

Robert Glashüttner / FM4

Heute sind wir mitten in einer neuen Konsolengeneration. Spiele für unterwegs sind so wichtig, dass nun sogar Nintendo ihnen zu Füßen liegt - jene Firma, von der man geglaubt hat, dass sie nie Titel für außerhalb ihrer eigenen Hardware veröffentlichen würde. Statt Musikspiele regieren MOBAs und Sammelkartenspiele das Games-Universum. Die vielleicht markanteste Änderung ist gleichzeitig auch die jüngste: Seit diesem Jahr tragen wir futuristische Virtual-Reality-Brillen auf unseren Köpfen, die in den kommenden Jahren die digitale Spiele- und Entertainmentlandschaft vermutlich komplett neu mischen werden.

Die Game City hat also viel gesehen und will noch mehr sehen. Vom 23. bis 25. findet die verspielte Veranstaltung ein weiteres Mal im Wiener Rathaus statt, dem vielleicht prunkvollsten Austragungsort, den eine Games-Show je hatte. Die Game City ist bekannt für ihre Vielseitigkeit: Natürlich zeigen die namhaften Spieleverlage ihre aktuellen Titel, doch das ist nur die Basis. Darüber hinaus gibt es jede Menge Informationen und Angebote für Kinder und Eltern, einen ausgiebigen Retro-Bereich, Cosplay, E-Sport-Veranstaltungen und die jedes Jahr hochinteressante und unkonventionelle Wissenschaftstagung FROG.

Robert Glashüttner / FM4

FM4 bei der Game City 2016

Livesendungen Do., 22.9., 21-22: FM4 Extraleben Spezial

Sa., 24.9., 15-22: FM4 Connected live von der Game City Darüber hinaus: FM4 Indie Game Area (während der gesamten Game City)

Foto-Challenge-Gewinnspiel am FM4-Stand - mehr Infos dazu demnächst!

FM4 hat die Game City von Anfang an begleitet und in den vergangenen Jahren auch selbst Veranstaltungen ausgetragen und präsentiert, etwa Podiumsdiskussionen, Games-Wettbewerbe und auch Konzerte und DJ-Sets. Anlässlich des zehnten Jubiläums wollen wir dieses Jahr noch eines drauflegen: Wir kommen erstmals mit dem mobilen FM4-Studio ins Rathaus und stellen uns mitten ins Geschehen.

Unsere erste Sendung wird schon gesendet werden, noch bevor die Game City offiziell eröffnet. Rainer Sigl und ich werden uns in einem FM4 Extraleben Spezial am Donnerstag, 22. September, von 21 bis 22 Uhr live aus dem Festsaal im Wiener Rathaus melden. Dabei werden wir vor allem mit unseren Gästen von der Indie Game Area sprechen, die gleich nebenan ihren Stand haben - unabhängige Spielentwickler/innen, die dort ihre aktuellen Titel präsentieren.

Wenn du bei der Liveausstrahlung der Sendung vor Ort dabei sein willst und darüber hinaus im exklusiven Rahmen die aufgestellten Spiele der Game City in aller Ruhe schon vorab spielen möchtest, kannst du hier und jetzt Tickets gewinnen. Wir verlosen 8x2 Tickets unter all jenen, die uns an game.fm4@orf.at schreiben (bitte die Angabe des kompletten Namen nicht vergessen). Wenn ihr uns darüber hinaus noch euer bisheriges Lieblingserlebnis aus neun Jahren Game City erzählt (oder etwas Ähnliches) steigen die Gewinnchancen. Wir sehen uns im Rathaus!