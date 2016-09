Flüsterzweieck: In der großen Stadt

Flüsterzweiecks hörbares Bilderbuch ist wieder zurück aus der Sommerpause!

„In der großen Stadt“ erzählt von Vati, Mutti und ihren beiden Kleinen, Leopold und Theodora – einer ganz normalen Familie von heute. Oder?

Flüsterzweieck ist österreichisches Theaterkabarett von und mit Ulrike Haidacher und Antonia Stabinger. Ihr aktuelles Programm „Menschenkür“ ist das nächste Mal am 15. September im Theater am Alsergrund zu sehen. Außerdem treten sie am 18. September am Wunderberg-Festival in Anif bei Salzburg auf.

www.fluesterzweieck.at

In dieser Woche passiert so Einiges bei der glücklichen Familie: Am ersten schönen Tag ist letzter Ferientag, darum bleibt die glückliche Familie in ihrer modernen Altbauwohnung. Während die glückliche Mutter das vegane Morgenbrot in den Ofen stopft, besichtigt Leopold, der Erstgeborene, Vatis Instagram-Account. Als kleine Schulanfangs-Überraschung gibt es hernach für die beiden Kleinen ein Fotoshooting. So können sie auch so schön aus dem Internet hervorschauen wie der väterliche Adonis. Da werden die anderen Kinder in der Schule aber schauen!

Am zweiten schönen Tag ist die Familie besonders vergnügt: Denn es ist Vegan-Woche! Während der gelehrte Vater das schlimme Fleisch in den Mistkübel wirft, haben die beiden Kinder viel Freude mit dem bunten Gemüse. Doch, hört her, was der kleine Leopold da macht: Schummelt er da gar ein Stückchen Fleischlichkeit in den guten Salat?

Nach getaner Arbeit ist es aber Zeit für einen vergnügten Stadtbummel mit einem Besuch in einem modernen Museum. Der kleine Leopold ist ganz begeistert von den bunten Farbklecksen und erkennt, dass er ähnliche Kunstwerke in seiner Kindergartengruppe anfertigt. „Doch haben deine Kunstwerke mehr Aussage als jene, die wir hier sehen“, erkennen die Eltern das künstlerische Talent ihres Sohnes.

Am Ende der Woche kehrt noch einmal der Sommer ein. Wir wollen ihn den „Retrosommer“ nennen, da schon Herbst ist, aber der Sommer noch einmal modern ist. Was für eine feine Gelegenheit für einen Ausflug mit dem hübschen Wagen aus den echten 70er-Jahren! Leopolds Freunde Juno und Berghain dürfen auch mitkommen, aber nur, wenn sie zuvor artig Pokemons gesammelt haben! Und danach ist aber Schluss, Kinder! Ab ins Bett! Aber seid nicht traurig: Denn morgen beginnt bereits der nächste schöne Tag!