Wallis Bird im FM4 Gästezimmer

Wallis Bird nimmt im FM4 Gästezimmer Platz und stellt ein paar ihrer aktuellen Lieblingssongs vor, etwa von Angel Olsen, der irischen Band Barq oder dem australischen Duo Oh Pep!

Wallis Bird veröffentlicht in Kürze ihr neues Album "Home". Songs daraus stellte sie zuletzt schon bei der FM4 Radiosession vor. Welche Musik hat die in Berlin lebende Irin zuletzt so gehört? Das eine oder andere hat dann vielleicht auch ihr "Home"-Album inspiriert.

Als erstes wählt Wallis Bird die australische Band Oh Pep! aus. Hinter Oh Pep! stecken Pepita Emmerichs und Oliva Hally. Das Duo kommt aus Melbourne und veröffentlichte vor ein paar Monaten das Debutalbum "Stadium Cake".

Als nächsten Lieblingssong entscheidet sich Wallis Bird für "Courage" von den Villagers. Conor O´Brien ist der Mastermind von diesem irischen Bandprojekt und ein Freund von Wallis Bird. Der Song "Courage" ist eine der Singles vom letzten Villagers-Album, und, so sagt Wallis Bird, "it´s about bravery, and it´s an extremely beautiful song".

Nun möchte Wallis Bird etwas 'Werbung' machen für einen irischen Musiker namens Aidan Floatinghome. Aidan lebt in Brüssel und spielt auch in der Band von Wallis Bird. Sein neuestes Album nennt der Mann mit den wirren grauen Haaren "Dreams For Dreamers", und es enthält verträumte Songs mit schönen Titeln wie "Lila In My Arms".

An einer Musikerin kommt man zur Zeit kaum vorbei: Angel Olsen. Mit ihrem neuen Album "My Woman" begeistert die US-Amerikanerin MusikerkollegInnen von Wolf Alice bis eben zu Wallis Bird. "Sister" von Angel Olsen ist ein neuer Lieblingssong von Wallis Bird.

Und noch eine Lieblingsmusikerin stellt Wallis Bird im FM4 Gästezimmer vor, nämlich die in Dublin lebende Irin Jess Kav und ihre Band Barq. Jess - sie sang in der Vergangenheit mit Hozier, Jape oder Kodaline - nennt die Musik von Barq 'agrosoul' oder 'alternative r&b'. "Gentle Kind Of Lies" heißt die erste Single von Barq.

Einen Song hat Wallis Bird noch im FM4 Gästezimmer zur Wahl, und sie entscheidet sich dabei für ein Stück aus den 90er Jahren, als ihrer Teenagerzeit, wie sie sagt: "Voodoo People" von den britischen Electronic-Überfliegern The Prodigy. Das Stück kommt aus ihrem '94er Album "Music For The Jilted Generation", dem zweiten Longplayer der Band aus Essex, die letztes Jahr ihr sechstes Album, "The Day Is My Enemy" veröffentlichte.