FM4 La Boum De Luxe Playground

The Radiovisual Session: Der Video Livestream aus dem FM4 Studio Elektro Guzzi LIVE, Late Nite Tuff Guy, uvm.

Wir bringen unser Studio zum Leuchten! Zum zweiten Mal laden wir gemeinsam mit dem Visual Kollektiv 4youreye im FM4 Playground Visual Artists ins Radiostudio ein: Im Live Videostream auf dieser Website und auf Facebook verbinden sich diesmal die Projektionen von 4youreye und Lichttapete mit den Sounds von Elektro Guzzi, die ihr neues Album live präsentieren, Late Night Tuff Guy aus Australien an den Turntables und Resident-DJ Slack Hippy.

The Radiovisual Session - Der Video Livestream aus dem FM4 Studio mit:

Elektro Guzzi LIVE

Late Nite Tuff Guy

SLACK HIPPY

Visuals von

4youreye

Lichttapete Lichtkunstkollektiv

Freitag, 16.9.2016

21.00 - 00.00 Uhr, im Radio und Videostream

Elektro Guzzi

Vom Klonen der Töne: Clemens Fantur über das aktuelle Elektro Guzzi Album.

Wenn "Clones" am 16. September 2016 erscheint, klonen Elektro Guzzi sich selbst: Auf "Clones" werden aus der Vervielfältigung bestehender Ideen neue Strukturen, Schichten und Texturen entstanden, etwas Gutes zu etwas Größerem geworden, etwas Vorhandenes in neue Richtungen getrieben worden sein. Ob Elektro Guzzi selbst auf der Bühne stehen oder ihre Klone, wird sich noch zeigen, jedenfalls wird alles neu - auf Platte und auch live.

Late Nite Tuff Guy

Late Nite Tuff Guy ist einer unserer Lieblingsproduzenten und DJs. Die "Tuff Edits"-Series hat gezeigt, wie sein liebevolles Händchen aus eigentlich unantastbaren Klassikern noch das gewisse Extra rauszaubert und den Tracks einen auralen Twist und zusätzlichen Dancefloor-Kick verpaßt. Wir sind überglücklich, LNTG vor seinem ersten Österreich-Gig heute im Flex live bei uns im Studio zu empfangen!

4youreye

Seit der Gründung hat sich 4youreye nicht nur im eigenen Land einen Namen gemacht haben, sondern kann auch international auf viele erfolgreiche Auftritte in Europa und Asien zurückblicken. 4youreye performte unter anderem bereits mehrmals in China, Japan, Russland und Malaysia. 2011 ging 4youreye auf Indien Tour auf eine Einladung des Österreichischen Kulturinstitut New Delhi.

Der typische 4youreye-Stil, das sind schnelle Hardcuts und unkonventionelle Bildfolgen. Sie reißen Bilder, die wir aus alten Sehgewohnheiten zu kennen glauben aus dem Zusammenhang, um sie in einem anderen Kontext neu entstehen zu lassen. Das, was Musik auszudrücken vermag, wird hier in ständig wechselnden Bildteppichen wiedergegeben.

Lichttapete

Hinter dem Wiener Lichtkunstkollektiv Lichttapete steht das Visualistenteam bestehend aus Johannes Menneweger, Tim Schmelzer und Marcus Zobl. Lichttapete kreiert statische und bewegte Projektionen für Events und Kulturveranstaltungen.

So war´s beim ersten FM4 Playground:

FM4 Homebase Playground from Matthias Schoenauer on Vimeo.