Brand New

Die Neuvorstellungen der Woche: Two Door Cinema Club - "Bad Decisions", Kings Of Leon - "Waste A Moment", Tunesmith/Villa Life - "Hands Up" und Sleaford Mods - "TCR".

Two Door Cinema Club - "Bad Decisions"

Two Door Cinema Club haben mal wieder einen zuckrigen Hit gezaubert: Diesmal verquicken die drei Herren aus Nordirland angefunkten Indiepop mit Elektronik-Unterbau und Disco-Elementen, inklusive Bee-Gees-Falsett. Ein geil verbogenes Gitarren-Solo gibt’s auch. Der Song „Bad Decisions“ erzählt von den Fehlern und den blöden Dingen, die wir so machen, von Sucht-Problemen, vom konstanten Informations-Overload der Gegenwart. We are gonna be alright.





Kings Of Leon - "Waste A Moment"

Im Oktober erscheint mit „Walls“ das mittlerweile auch schon siebte Album der Kings of Leon, an den Reglern ist Überproducer Markus Dravs gesessen, der schon Arcade Fire, Florence + the Machine, Mumford & Sons, Coldplay und viele mehr im Studio betreut hat. Die Vorabsingle ist wieder einmal ein aufgekratzter, fescher Bluesrocker, vom Boden des Whiskey-Faßes, bestens gemacht fürs Stadion, inklusive adrenalingeladenem Überschwangschor.







Tunesmith/Villa Life - "Hands Up"

„Circus Alley“ nennt sich das aktuelle Album des österreichischen Musikers Tunesmith, gemeinsam mit dem Newcomer Villa Life hat er dazu auch gleich ein HipHop-Remix-Album namens „1492“ produziert. Zu Gast sind auf der Platte diverse US-amerikanische MCs, der Song „Hands Up“ klingt dann auch gleich nach super-relaxtem Party-Track, straight von der West Coast, mit einer ordentlichen Dosis Funk im Gepäck. Genau: Hands Up!

Sleaford Mods - "TCR".

Aus der schlechten Laune mitreißende Hits bauen bzw. vielleicht auch Anit-Hits: Die Sleaford Mods veröffentlichen demnächst eine neue EP namens „TCR“ – das steht für „Total Recall Racing“, eine englische Autorennbahn fürs Kinderzimmer. Und so spielen die Sleaford Mods mit ihren Autos und schauen dabei gewohnt angepisst drein. Wortreich wird geschimpft, der große Geist des Postpunk beschwört, dazu pluckert, und scheppert fröhlich die Schrottplatz-Elektronik.

