FM4 Science Busters: Überflieger

Viele Menschen fürchten sich vor dem sog. Ausländer, manche sogar vor der sog. Flüchtlingswelle, aber wenn zwischendurch Zeit ist im Sommer, fürchten sich viele Menschen auch vor Asteroiden. Allein in den letzten Wochen haben zwei Asteroiden die Erde nur knapp verpasst, und die Revolverblätter, die eigentlich Symptome eines Niedergangs sind, haben den Untergang, so nicht herbeigesehnt, so doch zur Verkaufsförderung genutzt. Während die Angst vor anderen Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben in der Regel unbegründet ist und mehr über den mangelhaften Charakter des Ängstlichen aussagt als über den Auslöser der Angst, ist die Angst vor Asteroiden handfester, denn man weiß ja, was den Dinosauriern passiert ist.

Florian Freistetter kann zwar auch keine grundsätzliche Entwarnung geben, versucht die Vorkommnissen, die die Boulevardpresse regelmäßig in Wallung bringen, aber richtig einzuordnen. Martin Puntigam tut inzwischen so, als hätte er keine Reptilienvorfahren.