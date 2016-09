Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "Die 68. Primetime Emmy Awards"

Die 68. Primetime Emmy Awards

Kaum Überraschungen bei den Fernsehpreisen.

Die Prognosen haben sich heute Nacht bei der Verleihung der 68. Emmy Primetime Awards in Los Angeles mehrheitlich bewahrheitet. Mit einer großen, schmerzlichen Ausnahme: "The Americans" got robbed – again.

Als beste Drama-Serie des Jahres wurde nämlich wiederholt "Game of Thrones" ausgezeichnet. Steiler Bombast und Materialschlacht schlagen fein ausgeklügelte Unaufgeregtheit und zähflüssigen Tiefgang.

Abgesehen davon: Tatiana Maslany hat den Preis für die beste weibliche Hauptrolle in einem Drama für ihren Part in "Orphan Black" bekommen, sorry und Geduld, Keri Russell, das wird noch, Rami Malek die Trophäe für seine Darstellung in "Mr. Robot". "Veep" und "Transparent" haben die Comedy-Kategorie dominiert – was einen etwas unerwarteten Untergang für den Co-Favoriten "Black-ish" bedeutet hat.

"The People V. O.J. Simpson" hat in der "Limited Series"-Kategorie stark gepunktet, mit ganzen neun Awards, inklusive den Hauptdarsteller-Preisen für Sarah Paulson und Courtney B. Vance. Und die Kids aus "Stranger Things" haben im Rahmen der Zeremonie auch etwas gemacht – nämlich "Uptown Funk" von Mark Ronson und Bruno Mars performt. Klarerweise perfekt beyond their years. Jetzt ist's dann aber langsam auch mal wieder gut.

ABC

Der sonst oft recht charismalose Host Jimmy Kimmel hat solide geglänzt, insgesamt war die Nacht voller rührender, politisch und sozial motivierter, emotionaler Momente ohne falsches Schmalz. Jill Soloway hat den Emmy in der Sparte Regie für ihre Dramedy "Transparent" erhalten: “I’ve always wanted to be part of a movement. This TV show allows me to take my dreams about unlikable Jewish people, queer folk, trans folk, and make them heroes. Thank you to the trans community for your lived lives". Und: "Topple the Patriarchy".

Julia Louis-Dreyfus hat für ihre Rolle in "Veep" zum fünften Mal in Folge den Emmy für die beste Hauptdarstellerin in einer Comedy gewonnen und den Preis ihrem vergangenen Freitag verstorbenen Vater gewidmet: "I am so glad that he liked 'Veep'. Because his opinion was the one that really mattered".

Alan Yang und Aziz Anzari haben den "Writing"-Emmy für ihre großartige Show "Master of None" mitgenommen – eine Show, die sich vornehmlich um ein bislang noch kaum beackertes Thema dreht: Das Leben von Asian-Americans in den USA. Yang meinte in seiner humoristisch angehauchten, dabei doch ernst gemeinten Dankesrede, dass es ganz wunderbar wäre, kauften asiatische Eltern ihren Kindern auch mal Kameras anstelle von dauernd nur Violinen.

Jeffrey Tambor zu seinem Preis für die Rolle der Maura Pfefferman in "Transparent": "Please give transgender talent a chance. Give them auditions. Give them their story. I would not be unhappy were I the last cisgender male to play a female transgender on television".

Hier sind die Awards in den Hauptkategorien, die Gewinner in Fettbuchstaben:

OUTSTANDING DRAMA SERIES

Game of Thrones*

Mr. Robot

House of Cards

Downton Abbey

Better Call Saul

The Americans

Homeland

OUTSTANDING COMEDY SERIES

Veep*

Transparent

Modern Family

Black-ish

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Master of None

OUTSTANDING LIMITED SERIES

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story*

Fargo

American Crime

Roots

The Night Manager

OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A DRAMA SERIES

Kevin Spacey (House of Cards)

Rami Malek* (Mr. Robot)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Liev Schreiber (Ray Donovan)

Kyle Chandler (Bloodline)

Matthew Rhys (The Americans)

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Robin Wright (House of Cards)

Viola Davis (How to Get Away with Murder)

Tatiana Maslany* (Orphan Black)

Claire Danes (Homeland)

Taraji P. Henson (Empire)

Keri Russell (The Americans)

OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A COMEDY SERIES

Jeffrey Tambor* (Transparent)

Anthony Anderson (black-ish)

Will Forte (The Last Man on Earth)

Thomas Middleditch (Silicon Valley)

Aziz Ansari (Master of None)

William H. Macy (Shameless)

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A COMEDY SERIES

Julia Louis-Dreyfus* (Veep)

Amy Schumer (Inside Amy Schumer)

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Laurie Metcalf (Getting On)

Tracee Ellis-Ross (black-ish)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A LIMITED SERIES OR A MOVIE

Bryan Cranston (All the Way)

Benedict Cumberbatch (Sherlock: The Abominable Bride)

Idris Elba (Luther)

Cuba Gooding Jr. (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)

Tom Hiddleston (The Night Manager)

Courtney B. Vance* (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR A MOVIE

Kirsten Dunst (Fargo)

Felicity Huffman (American Crime)

Audra McDonald (Lady Day at Emerson’s Bar & Grill)

Sarah Paulson* (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)

Lili Taylor (American Crime)

Kerry Washington (Confirmation)

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Ben Mendelsohn* (Bloodline)

Peter Dinklage (Game of Thrones)

Kit Harington (Game of Thrones)

Michael Kelly (House of Cards)

Jon Voight (Ray Donovan)

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Maggie Smith* (Downton Abbey)

Lena Headey (Game of Thrones)

Emilia Clarke (Game of Thrones)

Maisie Williams (Game of Thrones)

Maura Tierney (The Affair)

Constance Zimmer (UnREAL)

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A COMEDY SERIES

Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine)

Ty Burrell (Modern Family)

Matt Walsh (Veep)

Louie Anderson* (Baskets)

Keegen-Michael Key (Key & Peele)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Tony Hale (Veep)

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A COMEDY SERIES

Niecy Nash (Getting On)

Kate McKinnon* (Saturday Night Live)

Gaby Hoffmann (Transparent)

Allison Janney (Mom)

Judith Light (Transparent)

Anna Chlumsky (Veep)

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR A MOVIE

Kathy Bates (American Horror Story: Hotel)

Olivia Colman (The Night Manager)

Regina King* (American Crime)

Melissa Leo (All the Way)

Sarah Paulson (American Horror Story: Hotel)

Jean Smart (Fargo)

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A LIMITED SERIES OR A MOVIE

Sterling K. Brown* (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)

Hugh Laurie (The Night Manager)

Jesse Plemons (Fargo)

David Schwimmer (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)

John Travolta (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)

Bokeem Woodbine (Fargo)

Die komplette Liste ist hier.