Die Aufdeckerin – Der Trudeau-Filter

Exklusiv enthüllt: Kern und Trudeau handeln CIPA aus – Comprehensive Instagram Photography Agreement.

"Die Aufdeckerin" wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist freischaffende Autorin und Filmschaffende, außerdem schreibt und spielt sie im Theaterkabarettduo Flüsterzweieck.

Bundeskanzler Christian Kern ist gerade in New York, liebe Ohren! Er ist aber nicht verreist, um über die Highline-Gärten von Manhatten zu schlendern oder Ähnlich entspannende Dinge zu tun, nein. Sein Aufenthalt ist selbstverständlich geschäftlicher Natur: Er besucht die UN-Vollversammlung und trifft sich mit Justin Trudeau, dem kanadischen Premier, auf ein gediegenes Tratscherl. Da wollen die zwei über das CETA-Abkommen sprechen. Österreich gibt sich also den Thrill, möglichst am letzten Drücker über die Konditionen dieses Freihandelsabkommens mit Kanada zu sprechen. Aber wer wird denn stressen, die endgültige Unterzeichnung ist ja erst Ende Oktober.

Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Meine unfehlbaren Enthüllungs-Tasthaare orten, dass da etwas der Öffentlichkeit verschweigen wird. Ich spüre ganz genau: In Wirklichkeit ist der Grund von Kerns großem Apfel-Besuch ein ganz anderer. Aber welcher? Da muss dieser Trudeau dahinterstecken.

Twitter-Screenshot

Manisch überprüfe ich die Lawinen an Fotos, die von Trudeaus 38 Foto-Beauftragen angefertigt und auf sein Instagram-Profil geladen wurden. Aber nirgends kann ich einen Hinweis finden. Doch eine Aufdeckerin muss tun, was eine Aufdeckerin tun muss: Wie eine aufsässige Elster fliege ich Kern hinterher. Und siehe da – geleitet von meiner exklusiven Intuition ertappe ich Kern und Trudeau schon bald beim Craft-Beer-Schlürfen.