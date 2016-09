Die großen Zehn

Hier sind die Autorinnen und Autoren der besten zehn Kurzgeschichten von Wortlaut 2016.

"Da sind Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben: "Du hast doch den Wortlaut gewonnen."

Und ich hab gesagt: "Ja, ich hab einen Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen."

Aber ich hab nicht gewusst, dass der für viele Leute so ein Gewicht hat und wirklich so bekannt ist. Das war wirklich erstaunlich."

Marcus Fischer, der Vorjahresgewinner von Wortlaut und heuer auch Juror, hat uns mit dieser Aussage doch etwas verlegen gemacht. Gleichzeitig aber auch stolz genug, dass wir damit hier ein bisschen angeben ...

Der Wortlaut also.

Und genau der Wortlaut, der FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb, stand heuer unter dem Thema "FALLEN". Groß- oder Kleinschreibung haben wir bewusst offen gelassen – den FM4-Hörerinnen und -Hörern

würde schon was einfallen.

Die Herangehensweise der fast 800 eingeschickten Texte war ebenso unterschiedlich wie überraschend.

An der Stelle nochmal herzlichen Dank an alle AutorInnen!

Radio FM4

Zwanzig Kurzgeschichten wurden an die Jury weitergegeben.

Marcus Fischer (Wortlautgewinner 2015), Hans Platzgumer (Autor und Musiker), Teresa Präauer (Autorin und Künstlerin), Monique Schwitter (Autorin) und Andreas Spechtl (Musiker) hatten durchaus unterschiedliche Meinungen, konnten diese aber klar und kompetent begründen. Das hier vorliegende Ergebnis der besten zehn Texte ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern zeigt vielmehr die unterschiedliche Begeisterung der Jury.

Und hier nun die zehn im Wortlautbuch versammelten Autorinnen und Autoren:

Michaela Berger-Schwab

Klaus Berger-Schwab

geb. 1983. Beginnt im Lauf des Studiums (Chemie und Germanistik) mit dem Schreiben. Ab 2014 erscheinen Kurzgeschichten verschiedener Genres (SF, Horror, Belletristik) in Anthologien und Zeitschriften. Absolvent der Leondinger Akademie für Literatur 2015. BHS-Lehrer seit September 2016. Lebt mit Frau und Katze im niederösterreichischen Wieselburg.

klausbergerschwab.tumblr.com

Titel der Kurzgeschichte von Klaus Berger-Schwab: "Krampusjagd"

Samuel Simon

Fabian Bürkin

geb. 1990, studierte Mathematik mit Beifach Malen nach Zahlen in Konstanz sowie den Ernst des Lebens in Gütersloh. Das Leben davor: Schauspieler (Burgtheater Wien), archäol. Ausgrabungen (Nizza), Übersetzer (Monaco). Das Leben danach: Stipendiat Literaturhaus

Liechtenstein (Romanmanuskript zu "Turmspringen", unveröffentlicht), Veröffentlichung Literarischer Monat, Top10 der deutschen Nachwuchscomedians (SWR3 Comedy Festival) sowie Gründer&Moderator des Autorenlaboratoriums BarjederVernunft (Theater Konstanz). Das Leben dazwischen: an + bn = cn.

Titel der Kurzgeschichte von Fabian Bürkin: "Turmspringen"

privat

Elisabeth Etz

geb. 1979 in Wien und nach einigen Jahren in Berlin und Istanbul wieder dorthin zurückgekehrt. Hat auch irgendwas studiert. Arbeitet derzeit beim Diakonie-Flüchtlingsdienst und schreibt schon ziemlich lange. Hat bereits das eine oder andere Buch veröffentlicht, meistens für Jugendliche. Entgegen weitverbreiteten Annahmen können die nämlich immer noch lesen.

Ihr aktueller Roman "Alles nach Plan" ist im Zaglossus Verlag erschienen.

Titel der Kurzgeschichte von Elisabeth Etz: "Nach vorn"

Daniela Fuchs

David Fuchs

geb. 1981 in Linz, Medizinstudium in Wien. Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin in Linz, wo er als Onkologe und Palliativmediziner arbeitet. Verheiratet, zwei Kinder.

Absolvent der Leondinger Akademie für Literatur 2015/16, Arbeitsstipendium des Landes OÖ 2016.

Arbeitet an seinem ersten Roman mit den Fingerfallen als Keimzelle.

www.davidfuchs.at

Titel der Kurzgeschichte von David Fuchs: "Fingerfallen"

David Hassbach

David Hassbach

geb. 1991 in einem Tal nahe der Mozartstadt Salzburg, lebt und scheitert (auffälligerweise ebenfalls wie Mozart) in Wien. Er versuchte sich in den letzten Jahren schon erfolglos als Musiker, Journalist, Tankwart, Kabarettist, Radiomoderator, Kunststudent, Wirtschaftsstudent und Regalbetreuer beim Merkur. Aktuell verzweifelt er an seinem ersten Roman "#scheissjahr. ein versuch über die liebe", dessen erstes Kapitel er auch als Kurzgeschichte beim Wortlaut 2016 einreichte.

Titel der Kurzgeschichte von David Hassbach: "#scheissjahr"

privat

Dietmar Nemeth

geb. 1960 in Linz, Sozialwissenschafter, Beamter, Musiker. Wissenschaftliche Beiträge u.a. zur Jugend- und Bildungsforschung. Arbeitet in der öffentlichen Verwaltung (Bildung, Gesundheit, Sport). Läuft regelmäßig, spielt psychedelische Gitarre. Seit einigen Jahren literarische Selbstversuche, erstmals öffentlich bei Wortlaut 16. Arbeitet an einem Band mit Kurzgeschichten.

Titel der Kurzgeschichte von Dietmar Nemeth: "Wie wir in Ohnmacht fielen"

Lotte Kautz

Henrik Pohl

geb. 1988 in Lemgo. Studium der Kulturwissenschaften in Berlin und Istanbul, seit 2015 am Literaturinstitut in Hildesheim. Mitbegründer vom Kollektiv Nobiling und von Drift – Zeitschrift für Recherchen. Stipendien u.a. der Werkstatt für junge Literatur und des Literaturkollegs im Rahmen der Raniser Wortwelten. Veröffentlichungen in Anthologien und Zeitschriften, zuletzt in PS#2 – Politisches Schreiben / Anmerkungen zum Literaturbetrieb.

Titel der Kurzgeschichte von Henrik Pohl: "Im Gebiet einzig neu: Talib"

Peter Hassiepen

Noemi Schneider

geb. 1982 in München, studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film München Regie im Bereich Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik.

Seit 2008 arbeitet sie als Redakteurin und Autorin für Deutschlandradio Kultur in Berlin. Nebenbei schreibt sie u.a. für die FAZ. Ihre Kurzgeschichten, Erzählungen, Reportagen und Essays wurden mehrfach ausgezeichnet. Im Frühjahr 2017 erscheint ihr Debütroman "Das wissen wir schon" im Hanser Verlag Berlin.

Noemi Schneider lebt und arbeitet in München und dem Westallgäu.

Titel der Kurzgeschichte von Noemi Schneider: "PME"

Chris Stock-Müller

Andrea Wulfert

geb. 1969 in Münster. Lebt in Freiburg und hat dort Pädagogik (Erwachsenenbildung) studiert. Später als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache gearbeitet und nebenbei geschrieben. Seit Sommer 2015 arbeitet sie nur noch nebenbei und schreibt dafür hauptsächlich.

Vorwiegend Geschichten für Kinder und Jugendliche. Ein Kinderbuch steht gerade kurz vor dem Abschluss. Ideen für weitere sind reichlich vorhanden.

Titel der Kurzgeschichte von Andrea Wulfert: "Es fällt kein Spatz vom Himmel"

Johannes Stadlbacher

Mario Wurmitzer

geb. 1992 in Mistelbach, lebt in Wien, wo er Germanistik und Geschichte studierte. Er schreibt vorwiegend Prosa- und Theatertexte, wirkte bei freien Theaterproduktionen mit und erhielt mehrere Stipendien. 2016 gewann er den Jurypreis der schule für dichtung beim Ö1-Kurzhörspielwettbewerb track 5 und war Stipendiat der Franz-Edelmaier-Residenz für Literatur und Menschenrechte in Meran. Derzeit arbeitet er an einem Romanmanuskript.

www.mariowurmitzer.at

Titel der Kurzgeschichte von Mario Wurmitzer: "Hier und dort"

Radio FM4

Gewonnen hat ...

FM4 Wortlaut 16 - "FALLEN" mit freundlicher Unterstützung von

DER STANDARD Der Gewinnertext wird im Standard abgedruckt.

Wer die ersten drei Plätze gewonnen hat, wird Anfang Oktober bekannt gegeben. Jeweils in einer Stunde FM4 Homebase (19-22 Uhr) stellen wir vor:

Platz 3 am Dienstag, 4. Oktober

Platz 2 am Mittwoch, 5. Oktober

Platz 1 am Donnerstag, 6. Oktober

Am Freitag, den 7. Oktober 2016, wird das Wortlautbuch im Wiener phil präsentiert, die drei Erstplatzierten lesen und die Preise werden überreicht.

Platz 1: Euro 1.000

Platz 2: Euro 750

Platz 3: Euro 500

Plätze 4-10: je 100 Euro in Buchgutscheinen, zur Verfügung gestellt von der BUCH WIEN - Lesefestwoche und internationale Buchmesse

Außerdem für die zehn besten Texte:

Veröffentlichung im Wortlaut-Buch, das im Herbst im Luftschacht Verlag erscheinen wird

DER STANDARD Goodie Bag

Ein Jahresabo der Literaturzeitung Volltext

FM4 Goodies der Saison

Ein Notizbuch von Paperblanks

Ein Jahresabo der Zeitschrift Datum

John Megill legt auf.

Der Eintritt ist frei - ihr seid herzlich eingeladen!