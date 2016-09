Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Justice – "Randy" | Grossstadtgeflüster – "Die Kaputtilation" | Bon Iver – "33 God" | Radiohead – "Present Tense"

Justice – "Randy"

Recht lang ist's still gewesen um die räudigen Lederjacken-Elektroniker von Justice. Auf ihrem zweiten Album "Audio, Video, Disco" aus dem Jahr 2011 haben sich die zwei Pariser an kosmischer Disco und der Übersetzung von Progrock auf den Dancefloor versucht, nach dem Stück "Safe and Sound" gibt's jetzt mit "Randy" den zweiten Vorboten auf das demnächst erscheinende Album "Woman". Wieder mal eine steile Verschränkung von Verzerrer-Techno, Funk und funkelndem Softpop.

Grossstadtgeflüster – "Die Kaputtilation"

"Ich boykottiere Dich (Episode 2)" nennt sich die aktuelle EP von Grossstadtgeflüster, für die nächste Auskoppelung nach dem Stück "Ich rollator mit meim Besten" haben sich die keck-derben Berliner wieder einmal ein schön schiefes Wortspiel ausgedacht: Kaputtilation – oh-ho-ho. Ist wieder einmal ein Partytrack ohne Gnade geworden, die grelle Verquickung von Seeed'schem Pop-Dancehall und knalligem Elektro-Rock, heavy Gitarre inklusive. Zu hören im FM4 Player.

Bon Iver – "33 God"

Auf "For Emma, Forever Ago", seinem Debütalbum aus dem Jahr 2007, hat sich Justin Vernon noch um zwar superes, dabei doch auch recht handelsübliches rauschebärtiges Folk-Singer/Songwritertum gekümmert. Mit dem zweiten Album seines Projekts Bon Iver hat er sich 2011 Soul und R'n'B angenähert und sich so in die Herzen vieler Menschen gespielt, danach mit Kanye West und James Blake zusammengearbeitet. In der neuen Single kommt jetzt alles nur bestens zusammen: Elektronik und Pop, Country, R'n'B, Stimmmodulation, Gospel.

Radiohead – "Present Tense"

Thom Yorke hat wieder einmal kryptische, vage politisch geladene Texte parat: "This Dance/Is Like A Weapon/Of Self Defence/Against the Present/the Present Tense". Der Tanz als Waffe, schönes Bild. Später dann nur richtig: "Keep it Light and Keep it Moving". Und so ist der Song "Present Tense" auch ein federleicht tänzelndes Stück, ein melancholischer Slowdance, beeinflusst von Samba und Bossa Nova, durch die zärtliche Radiohead-Mangel gedreht.

