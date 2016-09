FM4 Science Busters: Lass jucken, Kumpel

Die Ig-Nobel-Preise 2016 sind verliehen, die Science Busters sind zufrieden mit der Kür.

Jetzt gibt es wieder einmal eine Premiere bei den FM4 Science Busters, und was für eine!

Über 10 Jahre lang haben sich die Science Busters mit Fug und Recht als „schärfste Science Boy-Group der Milchstraße“ bezeichnet. Das stimmt zwar noch immer, aber seit Anfang des Jahres handelt es sich um die „schärfste Science Boy and Girl – Group der Galaxie“. Seitdem verstärkt die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher von der Universität Wien das Ensemble. 2015 ist sie in der Kategorie Mathematik mit dem renommierten Ig-Nobel-Preis ausgezeichnet worden. Und zwar für eine Arbeit, in der sie gemeinsam mit einem Kollegen untersucht hat, wie viele Kinder ein Mann in seinem Leben zeugen kann anhand des Beispiels von Ismael Moulay, des Blutrünstigen.

ORF / Hubert Mican

Weiß, wie man einen Blumentopf gewinnt: Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher

Vergangene Woche wurden die Ig-Nobel-Preise 2016 in Cambridge vergeben, deshalb ist Elisabeth Oberzaucher erstmals bei den FM4 Science Busters auf Sendung und erklärt Martin Puntigam, was gegen Jucken hilft und warum ihn deshalb der Ig-Nobel-Preis in Physik heuer besonders kratzen sollte.