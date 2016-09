FM4 auf der UniLeben 2016

Die Universität Wien und wir unterstützen dich bei deinen ersten Schritten auf der Uni

An der Uni beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der ganz eigene Herausforderungen bereithält. Und damit sind nicht nur die Aufnahmetests gemeint, die dir den Weg zum Wunschstudium verbauen können. Oft gilt es, in einer neuen Stadt eine Wohnung oder ein WG-Zimmer, einen (Neben-)Job und neue FreundInnen zu finden. Und das alles zu einer Zeit, wo man sich noch nicht einmal auf der eigenen Uni zurechtfindet und man keine Ahnung von den Lehrveranstaltungen hat, die man jetzt schon auswählen muss.

Universität Wien/ Barbara Mair

Zumindest bei letzteren Problemen versucht die größte Uni des Landes, die Uni Wien, zu helfen. Seit ein paar Jahren schon heißt sie mit der UniLeben, der Messe zum Semesterstart, ihre Erstsemestrigen willkommen. Studierende können sich im Hauptgebäude der Universität Wien zu studien- und studienalltagsrelevanten Themen informieren, bei Führungen die weitläufigen Gebäude der Uni und die Bibliothek kennenlernen und sich durch Workshops und Vorträge den Start ins Studienleben einfacher machen.

Auch wir begrüßen nächste Woche die neuen Studierenden in Wien. Wir bauen unseren FM4 Stand am 3. und 4. Oktober direkt vor der Hauptuni auf, spielen FM4 Musik und verteilen Schulkalender, Sticker, Poster etc. Kommt uns doch besuchen!

Radio FM4

Die UniLeben-Messe findet im Hauptgebäude der Universität Wien statt und ist für alle BesucherInnen frei zugänglich. Die Teilnahme an Workshops oder Führungen ist gratis, man muss sich allerdings vorher online anmelden. Alle Infos und Workshop-Anmeldung unter: unileben.univie.ac.at