Das große Paradies, live

Der Wiener Produzent Waldeck präsentiert seine neue Platte "Gran Paradiso" im Radiokulturhaus - hier gibt es 2x2 Tickets zu gewinnen!

Runde 20 Jahre ist es nun her, das Waldeck mit der Northern Lights-EP zum Kanon des zurückgelehnten Wiener Sounds dazustieß. Zu dem Zeitpunkt hatte er schon einige elektronische Remixes veröffentlicht gehabt und zudem eine Jus-Doktorarbeit zum Thema Sampling verfasst. In den Jahren darauf erforschte er auf Balance Of The Force weiter die zurückgelehnten Beats, während sich das Saint Privat-Projekt erfolgreich an Easy Listening und Bossa Nova abarbeitete. Die Sounds des Swing-Jazz standen dann 2007 auf den Ballroom Stories im Mittelpunkt - und dieses Jahr hat Klaus Waldeck wieder ein neues Klang-Universum erforscht.

Katsey

Wie die Farben der Feder im oberen Bild schon andeuten, geht es auf Gran Paradiso um Italien. Die Lyrics von Sängerin Heidi Moussa-Bennamar sind komplett in Italienisch gehalten, und auch musikalisch gibt es Anleihen an Italo-Western, Gangsterfilm-Soundtracks und Italo-Pop - neben Versatzstücken von Tango und Dub. Nur passend, dass die Video-Single einen Reggae-Künstler mit dem geborgten Namen Clint Eastwood zitiert, dessen ursprünglicher Besitzer erst mit dem Umweg über die Cinecittà und Für eine Handvoll Dollar zu Hollywood-Ruhm kam.

Am Montag, den 3. Oktober, präsentiert Waldeck gemeinsam mit "la Heidi" die neue Platte Gran Paradiso live im Wiener Radiokulturhaus. Wir haben jetzt 2x2 Tickets dafür zu vergeben! Bitte die Antwort auf folgende Frage bis Freitag, 12 Uhr, an game.fm4@orf.at schicken:

Aus welchem berühmten Musical-Film stammt ein Song, den Waldeck auf seiner ersten EP coverte?