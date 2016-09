FM4 Radio Session mit Wallis Bird

Für 7 Tage on demand: Das Video zur Radio Session. Ab heute Abend, 21 Uhr.

FM4 Radio Session So klingt es, wenn man "zu Hause" angekommen ist. Review und alle Bilder zur Radio Session mit Wallis Bird

FM4 Player: Die FM4 Radio Session mit Wallis Bird wird auch im Radio am Mittwochabend gesendet und ist im Anschluss daran - wie hier das Video - für 7 Tage im FM4 Player verfügbar.

Wallis Bird ist auf der Bühne ein Energiebündel, sympathisch und einnehmend. Man möchte mittanzen und beim Zugaben-Block ist es dann endlich so weit, als einige der Besucherinnen aufstehen und das Sitzleder Sitzleder sein lassen, um dem Takt des Liedes zu folgen. Ein einmaliges Ereignis, so eine Musikerin in bestgelaunter Höchstform zu sehen.

FM4 / Franz Reiterer

Das neue, vierte Album der Musikerin, "Home", das Ende September erscheint, hat Wallis Bird druckfrisch vorbeigebracht und in seiner gesamten Länge gespielt.

Die Videoaufzeichnung der FM4 Radio Session gibt es ab heute Abend, 21 Uhr, hier zu sehen.