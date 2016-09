Neue Features für den FM4 Player

Den FM4 Player gibt's jetzt als mobile Ansicht und mit vielen schönen Sendungsillustrationen!

Suchen, skippen, nachhören, sharen Die Funktionen des FM4 Players im Überblick

Der FM4 Player ist in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter: Er bietet nicht nur wie ein üblicher On-Demand-Player das gesamte Radioprogramm zum An- und Nachhören - Songs und Inhalte lassen sich auch ganz einfach finden, nachhören und teilen, ob via Mail oder Social Media.

Jetzt kommt die nächste Stufe: den FM4 Player gibt es ab sofort auch in der mobilen Ansicht!

Außerdem neu: der FM4 Player jetzt auch mit Bildern! Die schönen Illustrationen (gestaltet von Peter Stemmler/Quickhoney) unterstreichen die Stimmung der Sendung und lassen einen auch optisch ankommen. Zusätzlich wird auch bei gespielten Tracks das dazugehörige Cover angezeigt.

Und last, but not least gibt es den FM4 Player jetzt auch als Popup-Fenster! Damit man auch beim Weitersurfen den Player immer dabei hat.