Die Aufdeckerin – Kinder an die Macht

Österreich wählt demnächst einen neuen Kasperl in die Hupfburg. Außer die kleine Mathilde macht wieder den Uhu-Streich mit den Kuverts.

"Die Aufdeckerin" wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist freischaffende Autorin und Filmschaffende, außerdem schreibt und spielt sie im Theaterkabarettduo Flüsterzweieck.

Dem Präsident der Paramount Studios ist ein gröberer Schnitzer passiert: Er hat seinen vierjährigen Sohn gefragt, um was es in dem nächsten Blockbuster gehen soll. Der kleine Kindermensch hat daraufhin geantwortet, es solle um Monstertrucks gehen. Und Monstertrucks hießen Monstertrucks, weil Monster in Trucks wohnen. Soweit finde ich das logisch. Sofort war der stolzgeschwellte Vater am Werk, um diese Ideen in ein Drehbuch umzusetzen. Das ist angeblich aber so atemberaubend schlecht geworden, dass nun seit zwei Jahren Scharen von Cuttern versuchen, diesen Film gesundzuschneiden – leider ohne Erfolg. Der Präsident der Studios wurde gefeuert, Paramount Studios hat eine todernste finanzielle Krise. Und das alles nur wegen einem Kind.

CC BY-ND 2.0 von flickr.com/jeff_kontur

Liebe Ohren, wie kann so etwas passieren? Ich spüre ganz genau, dass hier mehr dahintersteckt als die Verblendung eines liebenden Vaters. Es muss eine große Organisation sein, die Kindern so viel Macht gibt. Flugs und schlau kundschafte ich einen Mittelsmann aus: Herbert Grönemeyer. Dieser führt mich recht bald zu einer international vernetzten Geheimorganisation mit dem klingenden Namen „Kinder an die Macht“. Es dauert nicht lange, da habe ich auch herausgefunden, wer der Vertreter der Organisation in Österreich ist: Herr Rutschenleiter. Und als ich ihn vor mein enthüllendes Mikrofon gelockt habe, kann ich endlich die lodernde Frage stellen: Wieviel geheimen Einfluss haben Kinder tatsächlich in Österreich?