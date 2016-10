Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "Die FM4 Charts vom 1. Oktober 2016"

Die FM4 Charts vom 1. Oktober 2016

Der Herbst ist da, Zeit für Rührseligkeit. James Hersey ist mit "Miss You" die neue Nummer 1.

"All Night" können die Crystal Fighters aufbleiben, durchtanzen, durchmachen, sie verteidigen zurecht ihren zweiten Platz in den FM4 Charts. Und nach vorne geht es für SOHN, "Signal" schafft es in dieser Woche auf Platz 3.







Der höchste Neueinsteiger der Woche kommt von einer relativ unbekannten Band mit dem Namen Radiohead. Mit diesem Namen ist ihnen Radio-Airplay sicher! "Present Tense" landet auf Platz 9.