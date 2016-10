Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Bloc Party mit "Stunt Queen", Dan Croll mit "Swim", Kishi Bashi mit "Can't Let Go, Juno" und The Weeknd ft. Daft Punk mit "Starboy". Stimm ab!

Bloc Party - "Stunt Queen"

Anfang des Jahres haben Bloc Party in neuer Besetzung mit dem Album "Hymns" versucht sich ein bisschen neu zu erfinden. Haben sich stärker der Elektronik, Disco und Dancefloor geöffnet. Das hat nur teilweise funktioniert und auch auf Fanseite nur eher bescheidenes Interesse geweckt. Im brandneuen Stück "Stunt Queen" wird jetzt wieder sanft rückjustiert. Ein zickiger, übellauniger Midtempo-Schunkler, der wieder das Postpunk-Faible der Band stärker herausarbeitet und Sänger Kele Okereke in giftig-gelangweilter Bestform zeigt.







Dan Croll - "Swim"

Der in Liverpool ansässige Musiker und Allrounder Dan Croll lässt sich nicht festnageln. Zwischen Synthie-Pop, digitalem Folk, elektronischem Soul und Gitarren-Indie geht sich alles ziemlich gut aus bei ihm. Hot Chip, DFA Records, Beach Boys, Beatles, Erlend Oye, Animal Collective - dazwischen steht Dan Croll im Plattenregal. Der Song "Swim" - Vorbote zum neuen Album - ist wieder so ein anschmiegsamer Slowdance-Hit geworden. Zärtlichkeits-Disco für all die Lover.







Kishi Bashi - "Can't Let Go, Juno"

Als Teilzeitmitglied der farbenfroh versponnenen Psych-Rocker Of Montreal, als Mietmusiker für Regina Spektor und Sondre Lerche und mit dem eigenen Elektro-Rock-Projekt Jupiter One hat es Kishi Bashi zu kleiner Bekanntheit gebracht, solo macht der in Athens, Georgia beheimatete Multiinstrumentalist jetzt das ganz große Fass auf. Auf seinem Album "Sonderlust" kommt alles wundersam zusammen: Synthpop, Kammerpop, Dreampop. Folk, Disco, Melancholie. Hört man schon bestens im Song "Can’t Let Go, Juno", dem Hit. Sensibler Glam, zerbrochene Euphorie.





The Weeknd ft. Daft Punk - "Starboy"

Über vermeintlich überraschende Kollaborationen muss man sich nicht mehr groß wundern. Vom Daft-Punk-Kuchen will ja jeder etwas abhaben. Auch vom Weeknd-Kuchen. Und so ist diese finster-prächtige Zusammenarbeit auch genau das, was sie ist. Daft Punk plus Weeknd klingt wie Daft Punk plus Weeknd, und das ist nur sehr gut so. Interstellarer Funk, smooth verbogenes Elektronik-Geplucker, Endzeit-R’n’B, Vocoder. Quecksilbriger Megahit für die trübe Stunde.







