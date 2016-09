Kino unter Freunden: Swiss Army Man

Hank (gespielt von Paul Dano) ist auf einer einsamen Insel gestrandet. Seine Überlebenswahrscheinlichkeiten sind gering, die Hoffnung, sich selbst aus der Misere zu retten, schwindet von Tag zu Tag. Hank sieht nur einen Ausweg und beschließt, sich selbst das Leben zu nehmen. Dabei stolpert er über den toten Körper eines Mannes, der an den Strand gespült wurde. Kuzerhand gibt er dem Toten den Namen Manny (Daniel Radcliffe), und auch wenn Manny andauernd furzt, so ist es doch der erste Mensch, den Hank seit langer Zeit zu Gesicht bekommt. Schließlich findet Hank heraus, dass der tote Manny sprechen kann und freundet sich mit ihm an. Manny besitzt übernatürliche Fähigkeiten - wie ein menschliches Schweizer Taschenmesser kann man mit Manny jagen oder auf ihm Wasserski fahren. Gemeinsam begeben sie sich auf eine surreale Reise mit dem Ziel, endlich nach Hause zu kommen.





Skurril, fantastisch und witzig, so gibt sich "Swiss Army Man". Der Film ist nicht ganz unumstritten. Bei der ausverkauften Premieren-Feier auf dem Sundance Filmfestival sind die Zuschauer teilweise aus dem Kinosaal rausgerannt - und das, obwohl "Swiss Army Man" Gewinner des "Directing Awards" beim Sundance Filmfestival ist. Für das Drehbuch und die Regie sind übrigens Dan Kwan und Daniel Scheinert verantwortlich. War das Festivalpublikum wirklich zu konservativ, um einen pupsenden Daniel Radcliffe zu ertragen? "Swiss Army Man" ist ein modernes Märchen, ein warmherziges Comedy-Drama rund um die Themen Freundschaft, Einsamkeit und Fantasie - und sollte einen Platz auf eurer Watchlist haben!

