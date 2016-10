Verrückte Winterkinder

Der Winter kann vielen gar nicht früh genug kommen: Am ersten Oktoberwochenende treffen sich sehnsüchtige Winterfans in Hinterux im Tiroler Zillertal. Wetter und Pistenkonditionen sind den meisten dort egal, Hauptsache rauf auf den Berg.

Nach Winter sieht es im Zillertal bei Weitem nicht aus. Saftig grüne Wiesen, klarer Himmel, strahlender Sonnenschein. Nur ganz oben am Gletscher, da ist es weiß. Auf gut 3.000 Metern hat es vor ein paar Tagen geschneit, und da wollen sie alle hin: Wintersportfans von Österreich bis Tschechien. Schon morgen ums acht Uhr stellen sich viele dafür in den Warteschlangen beim Lift an. Sie wollen die ersten auf der Piste sein.

Der Besitzer eines Sportgeschäfts lehnt vor seinem Geschäft in der Sonne, schmunzelnd beobachtet er das Treiben. Der Opening-Hype kommt ihm zwar zugute, verstehen kann er ihn aber nicht: "Das sind alles Verrückte. Hier unten ist das Wetter super, oben ist es schlecht heut, die Pisten sind noch hart und es liegt kaum Schnee. Gscheiter wärs, die Leute würden noch wandern oder radfahren. Die Wintersaison geht eh bis April, das soll einer verstehen."

Viktoria Waldegger/ FM4

Warten - das mussten die Winterfans lange genug, finden sie. In der Liftschlange steht eine Gruppe junger Deutscher, sie sind extra aus Berlin angereist. "Der Sommer ist eh immer viel zu lange. Jetzt wird es wieder Zeit, wir sind halt Winterkinder", sind sie sich einig. "Wenn Hintertux im Juli schon aufsperren würde, wären wir auch dabei".

Verschärfte Bedingungen

Das Wetter ist den meisten Opening-Besuchern egal. Am Gipfel ist es eisig und nebelig, ein kalter Wind weht, und die Pisten sind so, wie man sie sich am Anfang der Saison vorstellt: Wenig Schnee, hart, eisig.

Wegen des Nebels und wegen des Windes müssen geplante Kicker-Sessions abgesagt werden, nur eine Piste ist nicht steinhart, sie liegt dafür genau im Nebel. Die meisten Snowboarder und Skifahrer fahren genau diese Piste auf und nieder, alle anderen offenen sind zu eisig. Zurück ins Tal zu fahren, das ist für die meisten Opening-Besucher bis zum Nachmittag aber keine Option, schlechte Bedingungen hin oder her. "Dafür sind wir hergekommen", strahlt Lisa aus München. "Besser schlechte Pisten als gar keine".