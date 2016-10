Cro macht jetzt auch Filme

Mit "Unsere Zeit ist jetzt" versucht sich Hip-Hop-Star Cro als Schauspieler und macht daraus ein Promotiontool für sich selbst und Til Schweiger.

In einer Gastrolle als größenwahnsinniger Rapmogul Samurai Apocalypse in der eigentlich nicht so guten Serie "Californication" spricht RZA vom Wu-Tang Clan über die Ambitionen eines Rappers. Wenn man das Geld hat, die Villa und die Frauen, dann fehle nur mehr eines zum Glück: Filme zu machen. Denn Filmstar zu werden, das ist für einen Musiker noch einmal eine Stufe höher als alles zuvor Erreichte. Eine Berufung, der RZAs Charakter in der Show genauso folgt, wie zahlreiche Real-Life-Hip-Hopper in den letzten Jahren. Nach Leuten wie Eminem und 50 Cent versucht sich jetzt auch der deutsche Pandamaskenträger Cro an der filmischen Aufarbeitung seines eigenen Egos. Und ist damit an einer vorstellbar seichten und faden fiktiven Version seines Rapper-Lebens beteiligt.

Die Hip-Hop-Castingshow

"Unsere Zeit ist jetzt" nennt sich der Film mit Cro drin und ist weniger autobiografisch als Geschichten wie Eminems "8 Mile", sondern verpackt das Leben auf Tour in eine leicht bekömmliche Coming-of-Age-Story mit Romantic-Comedy-Einflüssen. Die zentrale Story: Zwei junge Filmemacher und eine Filmemacherin werden per Casting ausgewählt, um jeweils einen Film über Cro zu machen. Die Person, deren Entwurf letzten Endes am besten ist, gewinnt dann nochmal 40.000 Euro dazu. Die drei Leute, die uns die Filmemacher damit als Projektionsflächen für uns selbst aufdrängen wollen, nennen sich Vanessa, Dawid und Ludwig.

Vanessa ist die schüchterne Filmstudentin und Romantic Interest der Männer in der Geschichte, die gegen das eigene, vom Film stark romantisierte Asperger-Syndrom ankämpft, aber eigentlich doch nur tanzen will. Dawid ist der ewig missverstandene Womanizer und Arschloch-Chauvinist, dessen fehlendes Charisma durch eine dramatisch-traurige Hintergrundgeschichte romantisiert werden soll. Und Ludwig ist der einsame, introvertierte Künstler, gefangen im tristen Bürojob, am eigenen Können zweifelnd, ob er es denn jemals zum Comic-Book-Artist schaffen wird. Sein Fortbewegungsmittel ist das Skateboard. Gemeinsam gehen die drei auf Tour mit Cro, bewundern den Musiker bei seinen Konzerten, lernen sich selbst und sich gegenseitig kennen, überwinden Hürden und wagen sprichwörtlich den Sprung ins kalte Wasser.

"Unsere Zeit ist jetzt" ist die simpelste Malen-nach-Zahlen-Umsetzung, die ein Film von so einem Format haben kann. Eine halbgare Geschichte, die sich anfühlt, als ob sie schnell von einem Komitee von Anzugträgern zusammengeschustert wurde, um den größtmöglichen Markt von jungen Snapchat-Usern zu erreichen. Und wirkt damit viel weniger wie ein Film, der schon bestehenden Fans ermöglichen soll, tiefer in die Welt ihres Lieblingsrappers einzutauchen, sondern vielmehr wie ein Versuch der Filmemacher, dem deutschsprachigen Mainstreammarkt die Hip-Hop-Marke Cro ein bisschen schmackhafter zu machen. Ein Promotool, quasi. Oder Cromotool, wie das ein Rapper möglicherweise bezeichnen würde, der sein eigenes Musikgenre Raop nennt.

Der Mentor mit der Pandamaske

Cro selbst nimmt im Film eine eher passive Rolle ein. Er ist der Mentor, der Berater, das Objekt der Bewunderung für die jungen Filmschaffenden. Und erlaubt relativ wenig Platz zur Analyse der eigenen Geschichte und popkulturellen Bedeutung. Als Charakter wird er damit einfach auf den Rapper reduziert, der eine Pandamaske trägt. Und wenn die einzige Eigenschaft, die die zentrale Figur eines Films hat, die ist, dass man gerne Masken aufhat, dann wird das storytechnisch problematisch.

Damit es dann aber doch nicht zu langweilig wird, möchte "Unsere Zeit ist jetzt" ein Film sein, der auf mehreren Ebenen funktioniert. Da gibt es die offensichtliche Story um das Abziehbild-Charakter-Dreieck Vanessa, Ludwig und Dawid, aber auch die Geschichte der Filme, die die drei über Cro machen wollen. Vanessa macht eine Dokumentation über den Musiker, die auch auf echte Konzertaufnahmen der Cro-Tour zurückgreift und Realität mit Fiktion mischt. Ludwig erzählt Cros fiktive Entstehungsgeschichte in animierten Szenen nach und Dawid möchte aus der Zukunft Cros erzählen. Wie das so sein wird in 30 Jahren, wenn der alternde Rapper am Comeback arbeitet, die Maske abnimmt und die Person darunter enthüllt. Und wie selbstverständlich für eine deutsche Filmproduktion, deren Fokus scheinbar auf der individuellen Ego-Promotion seiner Mitwirkenden liegt, verbirgt sich unter der Pandamaske niemand anderes als Til Schweiger.

"Unsere Zeit ist jetzt" kommt am 7. Oktober 2016 in die Kinos.

Der spielt das Ganze aus der Metaebene heraus und kommentiert die Szenen, in denen er auftaucht in Richtung des Publikums und Dawids, während der sein Skript um Schweiger herum schreibt. Was daraus entsteht, sind seltsam selbstbeweihräuchernde und gezwungen lustige Szenen, in denen Schweiger als James Bond-Verschnitt von Menschen in Unterwäsche umgarnt wird und per Martial-Arts-Moves Paparazzi verprügelt. Teenager, die gerne Action-Blockbuster schauen, scheint die Zielgruppe zu sein, die die Filmemacher damit erreichen wollen. In Wirklichkeit ist die Zielgruppe dafür aber eher nur Til Schweiger selbst.

Fast kommt es einmal zu einem echten, interessanten und vor allem menschlichen Moment in "Unsere Zeit ist jetzt". Dann nämlich, wenn ein leicht selbstzweifelnder Cro an einer Rede arbeitet, die er zum Tourabschluss halten muss. Und für die er die zentrale Titelzeile schmiedet. Dass die beste Zeit nämlich jetzt sei und man sie deswegen nutzen sollte. Sich an der Gegenwart festhalten sollte. Und irgendwie scheint da dann für einen kurzen Moment eine echte Emotion durch, eine Spur Unsicherheit. Die Angst nämlich vor der in der Zukunft lauernden Irrelevanz. Bis die dann kommt, schafft es "Unsere Zeit ist jetzt" aber zumindest eines zu werden: Die ideale filmische Version der eingängigen und oberflächlich lauwarmen Musik, die dem Publikum von Cros Raop per Löffel zugefüttert wird.