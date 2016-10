Jedes Mal wie das erste Mal

Von Siouxsie and the Banshees bis zu den Bee Gees, von New Wave bis zu Proto-Techno. Jenny Lee Lindberg von Warpaint lädt ins FM4 Gästezimmer und stellt Euch ihre Lieblings-Tunes vor.

Als vor gut zwei Monaten der "New Song" als Vorbote zum neuen Warpaint-Album erschien, schauten sich wohl einige Fans ungläubig in die Augen, bevor sie schließlich zu tanzen begannen. Die vier Damen aus Los Angeles ließen zwar auch schon davor durchblicken, dass sie wissen, wie man ein gestandens Tänzchen auf das Parkett legt, aber mit so einem offensichtlich an Disco angelehnten Happy-Go-Lucky-Stück hatte wohl niemand gerechnet.

Christian Lehner

Vor zwei Wochen ist nun das vierte Warpaint-Album "Heads Up" erschienen und es ist dann doch keine Anbiederung an die quietschvergnügte Welt von Neo-Disco oder Underground-EDM geworden. Man hat im Warpaint-Camp bloß die leicht enervierenden Rhythmen etwas vom Kopf in die Beine verschoben, ist sich sonst in Sachen Sound und Songwriting aber weitestgehend treu geblieben. Dass der "New Song" allerdings kein Unfall mit Plateau-Schuhen und Glitzer-Jump-Suit war, zeigt die FM4-Gästezimmer-Selektion von Bassistin und Co-Sängerin Jenny Lee Lindberg.







Siouxsie and the Banshees - "Painted Bird"

Jenny: "Der Song hat eine gute Energie und erinnert mich an die Zeit in der Highschool. Die Gitarrenmelodie ist einfach wunderbar. Ich liebe ohnehin fast alles von Siouxsie and the Banshees und Ihr solltet das auch."







Bee Gees - "Night Fever"

Jenny: "Love, love, love! Dieser Song wird nie alt. Meine Eltern besaßen nicht viele Platten, aber sie hatten fast alles von den Bee Gees. Ich bin damit aufgewachsen. Und klar, 'Saturday Night Fever' mit John Travolta ist auch einer meiner Lieblingsfilme."







The Sea & Cake - "Birds & Flag"

Jenny: "Jemand hat mir diesen Song vorgespielt, als ich 17 oder 18 war. Es ist einer der wenigen Songs, die für mich immer noch so sind, als würde ich sie das erste Mal hören. Ich bekomme immer noch eine Gänsehaut. Jedes Mal wie das erste Mal."







The Art of Noise - "Moments in Love"

Jenny: "Was soll ich sagen, dieser Song ist einfach super-sexy, super-slow, definitiv ein großartiger Love-Song."







