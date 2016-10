Nachbar in Not: Flüchtlingshilfe Syrien

Der bevorstehende Winter verschärft die Not in Syrien und in den Nachbarländern. Spenden werden dringend gebraucht.

Der Krieg in Syrien erreicht nach sechs Jahren mit dem Inferno in Aleppo ein weltweit einzigartiges Ausmaß. 8 Millionen Menschen sind im eigenen Land auf der Flucht, 4,5 Millionen sind über die Grenzen geflohen. Über 1,5 Millionen Menschen wurden verwundet, mehr als 250.000 sind tot. 64 Prozent der Spitäler sind ganz oder teilweise zerstört. Mehr als 13,5 Millionen Menschen in Syrien und den Nachbarländern, die Hälfte davon Kinder, sind von humanitärer Hilfe abhängig.

Der bevorstehende Winter verschärft die Not in Syrien und den Nachbarländern. Decken, Winterkleidung, Matratzen, Heizöfen, Lebensmittel und Hygieneartikel werden dringend benötigt.

Spendenmöglichkeiten

Zur Absetzbarkeit der Spenden

"NACHBAR IN NOT - Flüchtlingshilfe SYRIEN"

IBAN: AT 05 2011 1400 4004 4000

BIC: GIBAATWWXXX

Besorgniserregend ist vor allem die humanitäre Lage in Aleppo. NGOs berichten aus der umkämpften Stadt, dass vor allem Zivilisten den Angriffen zum Opfer fallen. Bomben und Schüsse sind rund um die Uhr zu hören. Die Not der Bevölkerung ist gewaltig. Die Bewohner sind von Hilfe fast gänzlich abgeschnitten, lebenswichtiges Trinkwasser, Strom und Nahrungsmittel sind Mangelware. Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und deren Personal lassen Menschen ohne Hoffnung auf Behandlung zurück. Viele sterben, weil medizinische Hilfe in zerstörten Spitälern nicht mehr möglich ist.

Bisher konnten vom ORF und Nachbar in Not 11,5 Millionen Euro gesammelt werden. Das Geld wurde von den Nachbar in Not-Hilfsorganisationen – CARE, Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Malteser, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe – bereits für konkrete Hilfsmaßnahmen und Projekte ausgegeben.