15 Jahre FM4 Soundpark

1 Nacht, 12 Konzerte in ganz Österreich: Wir feiern mit euch in 6 verschiedenen Locations mit jeder Menge heimischer Bands!

Der FM4 Soundpark feiert Geburtstag! Seit 15 Jahren gedeihen auf der FM4-Plattform für Musik aus Österreich die unterschiedlichsten Acts - Stichwort "österreichisches Popwunder".

Zu diesem zauberhaften Anlass haben wir sechs Konzerte in ganz Österreich organisiert - und zwar alle am gleichen Tag, nämlich am 25. Oktober 2016.

Von Elektronik bis Indierock, von HipHop bis Dub, von Dreampop über Singer/Songwriter bis zum modernen Wienerlied reicht die musikalische Palette. Denn bis auf den Standort Österreich haben die ProtagonistInnen der sogenannten neuen österreichischen Popszene nicht viel miteinander gemeinsam - und das ist gut so!

25.10.2016, p.m.k Innsbruck:

VVK: 13€

VVK Stellen: bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und auf oeticket.com

Das Wiener Indiepop-Quartett We Walk Walls wird mit New Wave und Popmelodien für Stimmung sorgen. Wer die Vier schon einmal auf der Bühne gesehen hat, weiß, dass sie eine geradezu perfekte Liveband sind, bei denen jede Note sitzt.

Außerdem wird das Garagenrock-Duo Ash my Love mit seinem eigenwilligen Bluespunk den Beweis antreten, dass der Süden der USA auch im Westen von Österreich liegen kann. Zwei Personen schaffen es da, mit Gitarre, Schlagzeug, Bass, und zwei Stimmen (Wie machen die das bloß?) die Verstärker zum Rauchen und die Ohren zum Surren zu bringen.

25.10.2016, Rockhouse Salzburg:

VVK: 12€ / für Rockhouse Members: 10€

VVK Stellen: Rockhouse: Service Center (Vorverkauf auch bei allen Rockhouse Veranstaltungen an der Abendkassa und unter www.rockhouse.at , oeticket.com, Trafikplus und guten Kartenbüros. Für Bayern: Inn-Salzach Ticket, Kartenservice Scharf, Ell-Kram Records

Elektro Guzzi nehmen uns auf hypnotische Reisen zwischen Techno, House und Dub-Instrumentals mit und fetten diese Mischung live noch durch einen zusätzlichen Rock'n'Roll-Faktor auf. Im Gepäck haben sie diesmal ihr brandneues Album "Clones", bei dem sie sich erstmals von ihrer ursprünglichen Jamsession-artigen Kompositionsweise entfernt haben, da das Grundgerüst der einzelnen Nummern jeweils von einem einzelnen der drei Mitglieder stammt.

Und feine Indie-Elektrohits, die man nie zu oft hören kann, kommen von dem jungen oberösterreichischen Duo Ant Antic. Marco Kleebauer und Tobias Koett formen dabei aus Schlagzeug, sanfter Stimme und fetten Elektronik-Basslines einnehmenden elektronischen R'n'B-Pop, der vielleicht, möglicherweise oder bald aber wirklich dann auch einmal als Album erscheinen wird.

25.10.2016, Stadtwerkstatt, Linz:

AK: 15€

Clara Luzia ist Geschichtenerzählerin, Melodienschmiedin und berührende Sängerin - der Inbegriff einer Singer/Songwriterin, die mit jedem Album immer nur noch besser wird. Von der Popfest-Mainstage bis zur Theaterbühne, vom Festivalzelt bis sogar in die Wiener Straßenbahn ist Clara Luzia keine Bühne fremd.

Ein reizvolles Kontrastprogramm aus der Elektro- bzw. HipHop-Ecke kommt vom M.P.. Der junge oberösterreichische Produzent pendelt zwischen Feel-Good-Vibes, die Fans von Drake, Kid Cudi und Left Boy gefallen könnten, und ruhigeren Momenten mit sphärischer Melancholie. In Kürze wird M.P., so munkelt man, als erster Act auf dem neuen heimischen Label future's future, gegründet von Gerard gemeinsam mit Ilias Dahimene von Seayou Records, neue Musik herausbringen - vielleicht bekommt Linz ja sogar schon einen Vorgeschmack darauf, wer weiß?

25.10.2016, B72, Wien:

VVK/AK: 15€

VVK Stelle: Jugendinfo Wien

Mit ihrem intensiven und klugen Dreampop haben Catastrophe & Cure aus Steyr schon den FM4 Award beim Amadeus gewonnen, ausgefeilt arrangierter Indierock mit elektronischen Einflüssen ist ihr Spezialgebiet, und der Albumtitel "Undeniable/Irresistible" Programm.

What's in my heart

goes to my hands

I wrote it all in stone

we're undeniable, irresistible

we're undeniable

Das Warmup - im wahrsten Sinne des Wortes - machen die Grazer VIECH mit unverschämt grooviger Rockmusik mit skurrilen Texten und gerne auch mit einer ordentlichen Prise Seemannswehmut, den das ursprüngliche Duo ausAndreas Klinger-Krenn und Paul Plut, seit es zum VIECH-Quintett angewachsen ist, immer öfter gegen lautere Rockgesten und Saxophon-Funk ausgetauscht wird.

25.10.2016, Postgarage, Graz:

VVK: 12€/13€ (spark7 Ermäßigung)

VVK Stellen: In allen Filialen der Steiermärkischen Sparkasse (spark7 Ermäßigung), oeticket.com, Zentralkartenbüro Graz sowie unter tickets@indiepartment.at

Lakonische Sozialstudien auf Wienerisch mit jeder Menge Soul sind die Spezialität von 5/8erl in Ehrn; das Ganze groovt und schmoovt so ungeheuer gelassen dahin, dass die brillante Hinterfotzigkeit in den Texten oft erst verspätet einfährt. Auch die 5/8erl versichern auf ihrer Website, dass sie zur Zeit gerade wieder im Studio an einem neuen Album arbeiten und versprechen für die Termine der aktuellen Herbst-Tour schon neues Material. Juhu!

Die junge Linzerin Mavi Phoenix muss man im Auge behalten: Sie bewegt sich ganz selbstverständlich zwischen R'n'B, HipHop und Chartspop und sitzt dabei nicht zwischen den Stühlen, sondern fest im Sattel. Supportgigs für Bilderbuch, ein Auftritt bei Willkommen Österreich und ihre neue Single "Quiet" sind dabei nur der Anfang einer langen Leiter nach oben.

25.10.2016, Spielboden Dornbirn:

VVK: 12€ (zzgl. VVK-Gebühren)

VVK Stellen: ntry.at, Musikladen, Dornbirn Tourismus, Raiffeisen Banken und Ländleticket

Die Indierocker Farewell Dear Ghost mischen Sounds, Stimmungen und Styles mit Tupfern von Synthie-Pop und krachigen Gitarrenwänden zu einer süßen Euphorie! In Vorarlberg haben die vier Farewell Dear Ghosts schon mehrmals gespielt, und all diese Konzerte haben sie nur in bester Erinnerung. Es scheint ihnen, als ob das Publikum dort besonders offen und freundlich sei - wir wollen ihnen das einmal mehr beweisen.

Die Wahlwienerin und Multiinstrumentalistin Eloui als Support fasziniert mit ihren Singer/Songwriter-Elektropop-Chansons und packt auch gerne mal die Ukulele aus. Mit der Anreise im Elektroboot wie im Sommer auf dem Weg zum Donauinselfest dürfte es in Dornbirn inmitten der Vorarlberger Berge ein bisschen schwierig werden, aber schließlich kennt sich die in der Schweiz geborene Eloui schließlich bestens aus.