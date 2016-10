Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "FM4 Indiekiste mit...Yak"

FM4 Indiekiste mit...Yak

Die neuen Lieblinge der britischen Popmusik kommen nach Wien. Werft euch in Schale, wälzt euch im Dreck, werft die Gitarre an die Wand und tretet eine Türe ein.

Die Kombination von Musik, Kunst und Mode war immer schon ein Garant für Erfolg. Warhol & The Velvet Underground, die Sex Pistols & Vivienne Westwood. Wer schön ist, ist Pop. Wer Pop ist, ist schön. Dazu noch eine Prise Punk, Dreck und Dekadenz: Ein guter Mix. Dazu die Gerätschaften auf der Bühne bei Konzerten zu zertrümmern kann auch kein Fehler sein.

Die britische Post-Punk-Band Yak aus Großbritannien reiht sich gut in die Erbfolge der Garagen-Punk-Musikanten mit Hang zur High Fashion ein. Der Name ist kurz und griffig, der Namensgeber ein wildes Tier. Das Yak, ein Pflanzenfresser, Schwanzlänge 60-100cm, wegen seiner grunzähnlichen Laute wird der Yak auch "Grunzochse" genannt. Er liefert Milch, Fleisch, Leder, Haar und Wolle. Die Band "Yak" liefert Schweiß, Muskelzucken, Lederjacken und Haar- & Headgebange.

YAK

FM4 Indiekiste: Yak (UK) Das Debutalbum "Alas Salvation" ist im Frühjahr erschienen, ihre schweißtreibenden Konzerte sind schon jetzt legendär und der NME ging sogar soweit die Band für den "Best New Artist 2016" zu nomminieren - da kommt was Großartiges auf uns zu! 11. Oktober 2016

18:00 Uhr

Flex Cafe, Wien

Pop. Art.

Das Trio aus London wurde vom Musikblatt NME vor kurzem als “derzeit angesagtestes UK-Rock-Trio” ausgerufen. Die Vogue UK und der Rolling Stone sagen, Yak wäre die einzige “Band, an die man sich 2016 erinnern muss”. Ganz schön viele Lorbeeren für ein so junges Trio.

Was machen die drei Musiker aus der Kleinstadt Wolverhampton anders, als ihre Altersgenossen?

Die Vergangenheit der drei Musiker war eigentlich gar nicht so glamourös wie man meinen mag: Sänger Oliver Burslem ist nahe Birmingham auf einer Farm aufgewachsen. Mit 17 hat er die Schule geschmissen um sich in London die Nächte um die Ohren zu schlagen. Zum Überleben mussten Shitty Jobs in Strip Clubs und einem Shop für Antiquitäten reichen, Wohnsitz war die Rückbank seines Vans. Im Keller des Ladens wurde nach Dienstschluss gejammt. Große Karriere war eigentlich nicht der Plan.

Ein guter Freund, der immer im Olivers Shop vorbeikam, brachte Schwung in die Sache: Levi, über 70 Jahre alt, reparierte die Gitarren der Band. Selbst hat er in jungen Jahren als Tontechniker in diversen Clubs Bands wie Joy Division aufgenommen. In seinem Studio entstanden die ersten Yak-Tracks. Dann führte eines zum anderen: Konzerte, Kontakte, erste Demos und Radio-Airplay.

Nicht nur als Musiker sind Yak beliebt: Frontmann Oliver Burslem, der wie ein junger Mick Jagger daherkommt, ist mit seinem androgynen Chic mittlerweile auch zum Liebling der Londoner Modeszene avanciert. In der Vergangenheit war Oli deshalb schon Model für Burberry.

Der Bandkollege am rumpelnden Schlagzeug sieht aus wie der Zwilling von Jack White. Jack White hat die Jungs übrigens auch entdeckt: Er war von ihren Demos so begeistert, dass er 2015 die erste Yak EP "NO" auf seinem Label Third Man Records veröffentlichte. Und was Jack White auf schwarzes Vinyl presst wird später zu Gold, das weiß man doch.

Im Mai 2016 ist das Debütalbum "Alas Salvation" erschienen: Aufgenommen worden ist es von Steve Mackey von Pulp. Wenn der nicht gerade für Jarvis Cocker den Bass schwingt, musiziert er mit M.I.A. und Florence + the Machine und hat Auftritte in Harry Potter-Filmen.

Gute Referenzen haben sie also im Lebenslauf, die Musiker von Yak. Von ihren Live-Qualitäten darf man sich beim FM4 Indiekiste-Konzert selbst überzeugen und außerdem lernen, in welchem Winkel man die Gitarre richtig gegen die Wand schleudert. Schaut vorbei, wir freuen uns schon tierisch auf euch.