Die Aufdeckerin: Sobotkas Träume

Exzessiv aufgedeckt: Sobotka träumt in der Nacht von gutglaunten Syrern, die gerne reisen.

"Die Aufdeckerin" wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist freischaffende Autorin und Filmschaffende, außerdem schreibt und spielt sie im Theaterkabarettduo Flüsterzweieck.

Ich darf gleich zu Beginn aufdecken: In Österreich ist das Thema der Woche satirische Stundenlöhne! Asylsuchende können in Österreich im Monat bis zu 110 Euro verdienen. Und das bei einem Stundenlohn von 5 Euro. Das findet Innenminister Wolfgang Sobotka aber zu hoch: Er fände es ausreichend, wenn Asylsuchende nur 2,50 Euro in der Stunde abcashen. Kanzleramtsminister Drozda findet diesen Stundenlohn wörtlich "obszön". Wirtschaftskammerpräsident Leitl erwidert darauf, dass er 0 Euro noch besser fände. Damit könnten die Asylsuchenden gut zeigen, dass sie die Hilfe, die sie in Österreich bekommen, super finden.

Aber was steckt hinter diesem großräumigen Preisdumping? Da muss doch etwas anderes darunterliegen! Und zwar ganz tief. Deshalb arbeite ich diesmal mit einer ganz tiefschürfenden Aufdeckungsmethode, die ich gerade erst zu Ende ausgeklügelt hab: Die investigative Traumbeobachtung. Zu diesem Behufe bin ich in unerhörter Frühe und trotzdem auf mucksmäuschenstillen Sohlen in Herrn Sobotkas Haus geschlichen. Jetzt stehe ich direkt in seinem Schlafzimmer. Und zum Glück schläft er noch tief und fest.

Wie er zufrieden seine Kuschelraupe umarmt! Nun kommt der große Moment: Ich halte ihm mein Traumlesegerät an den Kopf und - es funktioniert! Und ob ihr es glaubt oder nicht: Er träumt von mir!