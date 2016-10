Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Mavi Phoenix mit "Quiet", Goat mit "Union Of Mind And Soul", MOTSA mit "Colours" und Kaytranada ft Syd mit "You're The One". Stimm ab!

Mavi Phoenix - "Quiet"

Demnächst erscheint eine neue EP von Mavi Phoenix, vorher haut die junge österreichische Sängerin und Produzentin noch schnell einen Vorabtrack raus. Wieder einmal ein quecksilbriger, chrom-blinkender Hit, in dem die Sphären von HipHop, elastischem R'n'B, Pop, angepunkter Attitude und Glam wunderlich verschwimmen. Mavi Phoenix singt davon, dass sie sich die Welt eventuell etwas leiser wünscht. Stimmt vielleicht gar nicht? "You know that it ain’t true, You know I’m a liar, You know I desire, for you to be a riot. A riot." Ein riot.







Goat - "Union Of Mind And Soul"

"Union of Mind and Soul" ist so ziemlich der songmäßigste Song, den sich Goat in ihrer Karriere bislang ausgedacht haben. Es gibt Strophen, Refrain etc. Meistens gibt sich das mysteriöse schwedische Kollektiv ja lieber ausufernden schamanistischen Jams oder Krautrock-Experimenten mit Disco-Schlagseite hin. "Union of Mind and Soul" ist eine Alternativ-Version von "Union of Sun and Moon", dem Eröffnungstrack ihres neuen Albums "Requiem". Inklusive einer Flötenmelodie, die man so schnell nicht vergessen wird.







MOTSA - "Colours"

Sehr bald kommt eine neue Platte von MOTSA, veröffentlichen wird sie der österreichische Producer und DJ auf seinem eigenen Label namens Petricolour. Dazu demnächst mehr, wir haben schon mal einen brandneuen Vorabtrack daraus. "Colours" ist ein kleinteilig gebauter, feinstofflicher Sehnsuchtstrack, zärtlicher Poststep, House und Pop verschmelzen. Möglicherweise geht dazu die Sonne auf. Der Gesang kommt von David Österle von Hearts Hearts.







Kaytranada ft Syd - "You're The One"

Kürzlich hat der kanadische Produzent Kaytranada für seine vibrierende Wundertüte "99.9%" den renommierten Polaris Prize bekommen, jetzt gibt's den Standout-Track "You're the One" nochmal als Single. HipHop, Dancehall, Bass und Soul im smoothen Einklang, ein Lied über eine vielleicht giftige und ungesunde, aber doch recht lustvolle und verführerische Beziehung. Am Gesang: Syd fka Syd tha Kid, Sängerin, Produzentin und DJ aus der Gang von Odd Future und eine Hälfte des Duos The Internet.







FM4 Charts Jeden Samstag 17-19 Uhr und danach für 7 Tage im FM4 Player und übersichtlich in Listenform.