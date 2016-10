FM4 Kino unter Freunden: Frantz

Gewinn Tickets für Dich und drei Freunde für François Ozons historisches Drama "Frantz".

Kino unter Freunden Gewinn Tickets für dich und drei Freunde für "Frantz" am 19.10. um 20 Uhr in der UCI KINOWELT Millennium City, Wien.

Quedlinburg, eine deutsche Kleinstadt im Jahre 1919. Anna (Paula Beer) besucht regelmäßig das Grab ihres Verlobten Frantz, der im Ersten Weltkrieg in Frankreich gestorben ist. Eines Tages beobachtet sie, wie ein Fremder Blumen am Grab niederlegt. Dabei handelt es sich um den jungen Franzosen Adrien (Pierre Niney), der angibt, mit Frantz befreundet gewesen zu sein. Beide hätten sich in Paris kennengelernt, zusammen Musik gehört und sich für Kunst interessiert. Anna nimmt Adrien mit zu ihren Schwiegereltern, sie verbringen Zeit miteinander, eine Romanze entwickelt sich.





Die deutsch-französische Koproduktion ist der 16. Spielfilm von François Ozon und basiert auf dem Film "Der Mann, den sein Gewissen trieb" aus dem Jahre 1932. Große Teile von "Frantz" wurden in Schwarzweiß gedreht, was dem Film eine authentische Atmosphäre verleiht. François Ozon führte bei dem Film nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch. Er sieht "Frantz" als Gelegenheit, den brüderlichen Aspekt zwischen Deutschland und Frankreich näher zu beleuchten, und will die Geschichte aus Sicht der deutschen Kriegsverlierer erzählen.

Frantz

FM4 Kino unter Freunden

Wir verlosen 40*4 Tickets für "Frantz" (OV, 113 Minuten) am Mittwoch, 19.10., um 20 Uhr in der UCI KINOWELT Millennium City Wien.

Dafür musst du nur folgende Frage richtig beantworten:

Welche drei Frantzen haben sich hier im Dickicht versteckt?

Radio FM4

Schick uns eine Email mit deinem Namen und der Antwort an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist der 17.10. um 12 Uhr. Die GewinnerInnen werden per Email verständigt.