Cybathlon - Wettkampf der High Tech AthletInnen

Zuschauen, wie jemand eine Glühbirne einschraubt, kann nervenaufreibend sein. Die Schweizer Mini-Paralympics zeigen, was Menschen mit Behinderung mit gefinkelter Technik bewältigen können.

Ein mitfieberndes Publikum, in der Mitte AthletInnen aus aller Welt in Aktion. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Sportevent. Bloß - die meisten Tätigkeiten, in denen sich die TeilnehmerInnen beim Cybathlon messen, sind völlig alltäglich: Brotschneiden, Stiegen steigen oder Schubladen öffnen und schließen. Spannend wird's, weil die sogenannten Pilotinnen und Piloten ihre Aufgaben mithilfe von technischen Körpererweiterungen ausführen.

ETH Zurich/AlessandroDellaBella

Elektronische Armprothesen, robotische Exoskelette, mit denen querschnittgelähmte AthletInnen sich hinsetzen und wieder aufstehen, oder Rollstühle, die Treppen überwinden. In mehr als 6 Disziplinen traten 59 Teams aus 25 Ländern gegeneinander an.

Das von der ETH Zürich am Wochenende ausgerichtete Großevent Cybathlon soll mehr oder weniger futuristische Assistenzsysteme in einer Reihe von Wettbewerben auf ihre Alltagstauglichkeit testen und helfen, die Technik zu verbessern.

Die ETH Zürich organisierte den Cybathlon heuer zum ersten Mal. Er soll Wissenschaftler anspornen, an Technologien zu arbeiten, die Menschen in ihrem Alltag tatsächlich nützen. Die Eishalle Swiss Arena war ausverkauft.

ETH Zurich/AlessandroDellaBella

Anna Masoner

ETH Zurich/NicolaPitaro

Anna Masoner

Anna Masoner

ETH Zurich/NicolaPitaro

Anna Masoner

Anna Masoner

ETH Zurich/AlessandroDellaBella

Anna Masoner

Der Cybathlon hinterlässt nicht nur bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern tausend Eindrücke, sondern auch bei den BesucherInnen. Denn wenn hochgerüstete Rollstühle auch nur mit Mühe über Treppen rauf- und runterklettern, zeigt das, wie mühsam der Alltag für Menschen mit Behinderung sein kann. Trotz aller faszinierender Technik: am beeindruckendsten waren die die Pilotinnen und Piloten selbst.