Die FM4 Playlist für Dornbirn: Farewell Dear Ghost

Die allerbesten Lieder aller Zeiten: Farewell Dear Ghost spielen beim FM4 Soundpark Geburtstag in Dornbirn und haben uns den Soundtrack zur Stadt zusammengestellt

"In Dornbirn ist immer was los! Hier gibt es dauernd irgendjemanden, der ein Projekt startet oder ein Festival. Außerdem sind die Menschen in Vorarlberg nicht so grantig wie die Wiener!"

(c) Christoph Liebentritt

An dieser Stelle gleich mal eine Lobeshymne an Dornbirn. Muss ja auch mal sein. Farwell Dear Ghost, die am 25. Oktober beim "15 Jahre FM4 Soundpark"-Geburtstag in ganz Österreich aufspielen, sind begeisterte Fans der Stadt und haben im Spielboden schon einige großartige Konzerte gespielt. Und sie sind große Musikfans.

Wir haben uns gefragt: Gibt es eigentlich ein Lied über Dornbirn? Voodoo Jürgens singt über Tulln, Falco hat ganz Wien besungen, aber für Dornbirn hat eigentlich noch niemand ein Lied geschrieben. Was für ein Verlust. Nichts desto Trotz gibt es einige Lieder, die man hören kann, wenn man durch Dornbirn spaziert. Der Soundtrack zur Stadt: Sänger und Gitarrist Philipp Szalay und Gitarrist Alex Hackl verraten euch ihre Lieblingslieder:

All-Time-Favorites: Diese Songs passen perfekt zu einem Spaziergang durch Dornbirn und sonst auch immer:

Farewell Dear Ghost im Radio 12.10. FM4 Homebase Das Interview:

"Träume damals und heute": Wovon haben Farewell Dear Ghost als Kiddies vor 15 Jahren geträumt und was wünschen sie sich heute? 18.10. FM4 Connected Die Listening Session:

Wir hören uns durch die Lieblingsplatten der Band & durch die Hassplatten aus der Schulband-Zeit.

Coldplay- "Don 't Panic"

Philipp: "Don't Panic" ist einer der schönsten Songs, die je geschrieben worden sind. Wunderschöne Akkorde, die mein 16-Jähriges "Ich" vor 10 Jahren auf der Gitarre gespielt hat. Dieser Song berührt mich trotz seiner Einfachheit auch heute noch sehr."

Alex: "Das ist ein großartiger Song von einem großartigen Album, das alle sehr inspiriert hat. Diesen Song haben wir sogar schon gecovert und gemeinsam gespielt, bei einer Shop-Eröffnung auf der Wiener Mariahilfer Straße!

The National - "Lemonworld"

Philipp: Das ist einer der Songs meiner "All-Time Favorites-Liste". Noch nie in meinem Leben bin ich in einen Song so reingekippt, wie in diesen. Das Lied passt sehr gut zu Dornbirn, man kann sich mit den Kopfhörern von der Welt abschotten und mit diesem Lied im Ohr durch die Stadt spazieren.

Night Moves - "Carl Sagan"

Alex: Ich bin einmal sehr spät von Graz zu meinen Eltern heim gefahren und habe FM4 Heartbeat mit Eva Umbauer gehört. Da hab ich diesen Song entdeckt, er war perfekt für die Nacht. Er hat mich wach gehalten und motiviert. Liebe Eva! Dafür bin ich dir heute noch dankbar!

Bon Iver - "22 (Over Soon)"

Philipp: Auch dieser Song hat mich beim ersten Hören direkt gefangen genommen. Das ist der erste Song vom neuen Album. Jedes Album ist besser als das zuvor. Wir haben vor einigen Wochen ein Konzert gespielt und an diesem Tag sind die neuen Bon Iver-Songs veröffentlicht worden. Wir waren sofort ziemlich euphorisch und sind dann Backstage ziemlich abgestürzt. Das ist der Song dazu.