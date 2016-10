"They say I got the city on fire"

Auf seinem neuen Album beleuchtet der Detroiter Rapper Danny Brown dunkle Seiten seiner Existenz. Die eine Ausnahme, einen Posse-Track mit Ab-Soul, Kendrick Lamar & Earl Sweatshirt, hat sich der FM4 HipHop-Lesekreis genauer angehört.

Man könnte ein Album einfacher starten lassen, als mit diesen vier Zeilen:

I'm sweating like I'm in a rave

Been in this room for 3 days

Think I’m hearing voices

Paranoid and think I’m seeing ghost-es, oh shit

Aber einfach, das war für Danny Brown nie eine Kategorie - nicht im Leben, nicht in der Kunst. Früher kannte man den 35-Jährigen trotz seiner unfassbar schnellen Zunge vor allem als eine Art HipHop-Hofnarr der "Sex'n'Drugs'n'Rock'n'Roll"-Schule. Mit seinem neuen Album möchte der Detroiter Rapper diesen Ruf loswerden, und er tut das nicht nur mit schleppenden Sample-Beats (großteils vom britischen Producer Paul White) statt den quietschigen Dubstep-Tracks früherer Tage. Atrocity Exhibition zitiert nicht umsonst schon im Titel Joy Division und den dystopischen Science-Fiction-Autor J.G. Ballard. Es geht da also nicht nur um seine eigenen Erfahrungen als vielbeobachteter Freak, sondern auch darum, dass die Menschen heutzutage bei Autounfällen oder selbst bei Polizeigewalt zuerst das Foto-Telefon auspacken, bevor sie selbst eingreifen.

Danny Brown

Nicht nur im Opener Downward Spiral beschreibt Danny Brown ausführlich die Schattenseiten seiner chemisch verstärkten Existenz, Songtitel wie White Lines, Golddust oder Get Hi sprechen auch für sich selbst. Nur ein Track reiht sich thematisch nicht so ganz ein: Really Doe ist ein geradezu klassischer Posse-Track und versammelt einige von Danny Browns Lieblingsrappern: Dem Vernehmen nach hörte Kendrick Lamar das im Studio herumliegende Demo und brachte es mit einem Refrain und einem Vers erst in Songform, bevor Ab-Soul und Earl Sweatshirt dazustießen. Letzterer lässt über den düsteren Black Milk-Beat eine der besten Schluss-Punchlines vom Stapel:

I'm at your house like, "Why you got your couch on my Chucks?"

Was dem FM4 HipHop-Lesekreis mit Mahdi Rahimi, Ole Weinreich und meiner Wenigkeit sonst noch zu Really Doe eingefallen ist?