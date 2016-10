Das hören Catastrophe & Cure in Wien

Am 25. Oktober spielen Catastrophe & Cure bei der 15 Jahre Soundpark-Feier im Wiener B72. Hier präsentiert die Band aus Steyr ihren Wien-Soundtrack.

15 Jahre FM4 Soundpark Die Acts, die Städte: Videos aus den Proberäumen und ein Soundtrack für jede Stadt als Vorgeschmack auf den 25. Oktober. Alle Infos und Tickets gewinnen

Früher oder später landen fast alle heimischen Musiker und Musikerinnen in Wien. So auch die als Schulband in Steyr gegründete Indie-Kapelle Catastrophe & Cure. Am 25. Oktober feiern sie gemeinsam mit Viech 15 Jahre Soundpark im Wiener B72 - und das ist ein Geburtstag bzw. Alter, das sich bei ihnen vor allem durch Hut tragen und ein erstes, ernsthaftes Interesse für Musik ausgezeichnet hat. Erste Gitarren wurden gekauft und schlecht gespielt: "Das soll auch so sein", erinnert sich Sänger Johannes Eder zurück.

Christian Meislinger

Mittlerweile haben sie den Dreh raus. 2012 wurde das Debüt "Like Crazy Doves" veröffentlicht, 2015 das wunderschön weidwunde "Undeniable/Irresistable". Momentan arbeiten sie in Eigenregie am Nachfolger. Ob das neue Material als EP oder Album erschienen wird, ist noch unsicher, aber Folgendes kann uns Sänger Johannes Eder schon verraten:

"Das neue Material klingt dadurch, dass wir alles selbst gemacht haben, eine Spur rauher im Sound, was irgendwie sehr angenehm ist. Es ist teilweise noch Synthesizer-lastiger geworden und klingt auch ein bisschen trashig. Es ist klar noch die selbe Band, aber es erweitert den Sound wieder und öffnet ein paar neue Türen."

Wenn alles klappt, werden Catastrophe & Cure bei ihrem Soundpark-Konzert im Wiener B72 vielleicht schon die eine oder andere neue Nummer spielen. Bis dahin gedulden wir uns mit ihren alten Songs - und ihrem Soundtrack für die Wiener Stadt.

Ludwig Hirsch - I lieg am Ruckn

Maximilian Atteneder:

"Lange Zeit war meine Lieblings-Live-Performance-VHS-Kassette von Ludwig Hirsch. Da gibt es eine alte Aufnahme 'Live aus dem Wiener Volkstheater' und da ist eine großartige Version von 'I lieg am Ruckn und stirb' drauf und das ist wirklich eine geile Nummer. Und das verbinde ich mit Wien, auch wenn ich es schon gehört habe, bevor ich nach Wien gezogen bin und ich hab mir vorgestellt, dass das Leben in Wien so ausschaut, wie der Ludwig Hirsch das besingt."

Der Nino aus Wien - Fuasboi schaun

Johannes Eder:

"Ein Song, den ich speziell mit Wien verbinde ist sehr naheliegend. Es ist der Nino aus Wien mit 'Fuasboi schaun'. Fussball schauen ist auch ein essentieller Bestandteil meines Lebens, zumindest einmal in der Woche stehe ich im Pub, hab ein Bier in der Hand und schreie den Fernseher an."

Francis International Airport - Feet Of Clay

Lukas Kargl:

"Mit Wien verbinde ich Francis International Airport mit 'Feet of Clay' aus dem einfachen Grund, weil ich damals in Wien auf die Band aufmerksam geworden bin und nach wie vor der Meinung bin, dass Francis eine der großartigsten österreichischen Bands ist - oder waren? Weil offiziell haben sie sich ja nie aufgelöst, oder?"

Am 25. Oktober feiern Catastrophe & Cure mit Viech 15 Jahre Soundpark im Wiener B72. Schaut vorbei! "Weils geil wird", ist Sänger Johannes Eder überzeugt, "das B72 ist immer schon prädestiniert gewesen für gute Party-Abende."

Da haben sie Recht!