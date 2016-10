Zwischensaisons-Stress

FM4 Draußen mit den Wochenendtipps für Kopf und Körper.

Abseits von Metern und Sekunden

Wer gedacht hat, dass zwischen Sommerende und Winterbeginn eigentlich nichts Großartiges passiert, irrt gewaltig. Im Moment ist nämlich fast alles möglich, zwischen Gletscher, Großstadt und weiter Welt, sodass man fast in Freizeitstress geraten könnte.

Zillertal Välley Rälley

Die Ästhetiker im Zillertal stehen seit Jahren schon für Snowboarden pur. Seit einiger Zeit schon geben sie bereitwillig ihre gesammelten Erfahrungen aus ihren Profi-Karrieren weiter, um auch die Snowboard-Zukunft Im Land zu sichern. Die Essenz dieses Wissenstransfers nennt sich "Zillertal Välley Rälley", eine vierteilige Snowboard-Contestserie für AmateurInnen.

Ästhetiker / Gustav Ohlsson

Am ersten Tag der Välley Rälley-Stops bieten die Ästhetiker jeweils kostenlose Freestyle-Coachings an, für alle Könnerstufen, vom Beginner bis zum Beinahe-Pro. Am zweiten Tag wird dann ein Slopestyle-Contest gefahren, der Teil der von der N.ASA (New Austrian Snowboard Association) organisierten Austria Cups und der World Snowboard Tour ist.

Der erste Tourstop der Välley Rälley findet dieses Wochenenede, am 15. und 16. Oktober statt, traditionell im Betterpark am Hintertuxer Gletscher. Die Anmeldung für Coachings und Contests findet ihr auf der Tour-Website.

SAAC - Snow and Alpine Awareness Camps

Anmelden heißt's dieses Wochenende auch für die Lawinencamps von SAAC, und zwar schnell. Denn erfahrungsgemäß sind viele der kostenlosen zweitägigen Kurse schon am ersten Anmeldetag ausgebucht.

Julia Gebauer, SAAC

23 Basic Camps und 10 weiterführende Kurse, in denen Bewusstseinsarbeit über alpine Gefahren geleistet werden soll, hat SAAC heuer im Angebot, in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Niederösterreich. Am Programm stehen ein Theorieteil und ein Tag im Gelände, bei dem die TeilnehmerInnen den richtigen Umgang mit dem Notfallequipment, also LVS-Gerät, Sonde und Schaufel unter der Aufsicht von BergführerInnen üben. Die Ausrüstung wird gestellt.

Anmeldestart für die Camps ist der 15. Oktober 0:00. Wer mit dabei sein will, sollte in der Nacht von Freitag auf Samstag besser vor dem Computer verbringen.

King of Vienna

Von Rampen aus Schnee geht's weiter zu solchen aus Beton. Am Samstag wird im Goodlands-Skatepark in Wien Hütteldorf der "King of Vienna" Skate-Contest ausgetragen, mit dem die Veranstalter Daniel Rodinger und Markus Schwaninger die "leider im Absteigen befindende Skateboardszene" beleben wollen, wie sie schreiben. Vor allem im Hinblick darauf, dass Skateboarden 2020 erstmalig olympische Disziplin wird, gelte es, die Szene zu fördern und zusammenzubringen, von den "ganz jungen bis zu den Altskatern", und Skateboarden als Sport zu etablieren. Ob da jeder mitzieht? Der Contest beginnt jedenfalls am Samstag 15. Oktober, 9:00.

Oktober Shred im Bikepark Brandnertal

In höheren Lagen sind bekanntlich schon die ersten Schneeflocken gefallen, weshalb es für die Mountainbike-Downhill-Szene wohl schön langsam in die Winterpause geht. Im Bikepark Brandnertal in Vorarlberg wird der Saisonausklang mit dem Oktober Shred richtig zelebriert. Am Programm stehen Weißwurst-Frühstück und eine große Saisonabschlussparty. Wer in Lederhose oder Dirndl kommt, erhält zudem ein vergünstigtes Tagesticket. Ob Dirndl downhilltauglich sind, wird sich wohl recht schnell herausstellen.

Alp Con Cinema - Bike Filmblock

Wer mit dem Radfahren für heuer - zumindest aktiv - schon abgeschlossen hat, kann die Saison im Kino noch ausklingen lassen. Die Alp Con-Kinotour hat ihr Programm dieses Jahr auf drei inhaltliche Blöcke gesplittet, Bike, Mountain und Snow. Der Bike-Filmblock startet ab heute in ausgewählten Kinos in ganz Österreich.

Mit dabei sind Ausflüge in atemberaubende Landschaften und einzigartige Trails in Island, Expeditionen in unbefahrenes Mountainbike-Terrain in Afrika und jede Menge Verrücktheiten, die auf zwei Rädern möglich sind.

Rampage

Das Mountainbike-Highlight des Jahres gibt's hingegen für die meisten nur am kleinen Schirm. In Utah in den USA findet am 14.10. nämlich das Rampage statt, der größte und wohl spektakulärste Mountainbike-Freeride-Event der Welt. In die Steinwüste von Utah sind in den letzten Tagen die Lines gegraben und die Rampen gebaut worden, die von der MTB-Freeride-Elite dieses Wochenende mit hohen Sprüngen und tiefen Drops zum Leben erweckt werden. Ab 18:00 unserer Zeit wird der Event live gestreamt. Ein Public Viewing gibt's zum Beispiel von der Mountainbike Initiative Tirol in Innsbruck.

John Gibson / Red Bull Content Pool

Danna McAskill's "Wee Day Out"

Zum Abschluss noch ein paar Goodtime Vibes vom Trial-Superstar Danny McAskill. In seinem neuen, dieser Tage erschienenen Video "Wee Day Out" fährt er nur scheinbar easy durch die britische Countryside. Das Lächeln auf den Lippen vergeht ihm aber nicht mal beim 450° Flatspin im Gatsch oder dem Baumstamm-Slide, den er anscheinend 300 Mal probieren musste, bevor er im Kasten war, ganz großes Kino für Zwischendurch.