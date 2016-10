Schlaflos in London

Kate Tempest und ihr markerschütterndes zweites Album "Let them eat chaos".

Pete hat ein fertiges Studium, aber er findet keinen Job. Er trinkt zuviel, er erledigt Hilfsarbeiten, er lässt die Tage verrinnen, bis er Becky wieder sieht. Seine große Liebe Becky ist eigentlich Tänzerin, hält sich aber durch Kellnern über Wasser. Außerdem gibt sie abends erotische Massagen, was ihren Freund regelmäßig in den eifersüchtigen Wahnsinn treibt. Petes Schwester Harry ist Drogendealerin. Sie ist gut im Geschäft, aber würde sich lieber daraus zurückziehen und ein Café eröffnen. Die Miete zahlen können und sich selbst irgendwie treu bleiben, das geht in dieser Welt nur kaum zusammen.

Soweit lautete in groben Zügen die Geschichte, die die Londoner Lyrikerin, Slam-Poetin und Rapperin Kate Tempest auf ihrem ersten Album "Everybody Down" im Jahr 2014 erzählt hat. Kurz darauf fand das fiktive Schicksal der drei jungen Menschen, die alle das Glück oder einfach nur ein gutes Auskommen und normales Leben im modernen London suchen, in Tempests Roman "Worauf du dich verlassen kannst" zu einer ausführlicheren Form.

Der Fokus hat sich auf dem Album-Nachfolger "Let them eat chaos" geweitet, aber die Probleme der ProtagonistInnen sind dieselben geblieben. Junge und alte Menschen ohne Perspektive und Macht über ihr Schicksal, ein Kontinent, der im Streit zerfällt, ein Planet, der unter der Last seiner rücksichtslosen Menschen zusammenkracht. Sie haben kein Brot? Dann sollen sie Chaos essen.

At any given moment

In the middle of a city

There's a million epiphanies occurring

And the blurring of the world beyond the curtain

And the world within the person

[There's a quiver in the litter

Of an alleyway

He's singing]?

People meet by chance

Fall in love

Drift apart again

Underaged drinkers walk the park

And watch the dark descend

The workers watch the clocks

Fiddle with their Parker pens

While the grandmothers

Haggle with the market men

Here, where the kids play and laugh till they fall apart

As kids chase and dancing to [this mistakes] and darkened rooms

Too fast, too soon

Too slow, too long

Move around all day

But we can't move on

Is anybody else awake?

Will it ever be day again?

Is anybody else awake?

Will it ever be day again?

Overflowing plant pots

Fence posts

Decorated door numbers

Motor black beneath a tarp

Beaten up Punto

Goal posts, painted on that green garage door

There's a rainbow on that wheelie bin

There's stickers in that window

Smart flats

Rough flats

Can't-get-enough-cat flats you know

Seventeen cat flats

Rich flats

Broke flats

New flats

Old flats

Luxury bespoke flats

And 'this has got to be a joke' flats

Pensioners

Toddlers

Immigrants and Englishmen

Families of six kids

Single business woman

Look

Everybody’s here trying to make or scrape a living

A fox freezes on the alley wall and stands still sniffing

Bare branches sway in the front garden

The lionmouth door knocker flaps in the breeze

Street lights glint on the ‘beware of the dog' signs

The beer cans and crisps packets dance with the dead leaves

("Lionmount Door Knocker")