Im Proberaum von Elektro Guzzi

Anlässlich ihrer Österreich-Tour und ihrem Auftritt zum 15-jährigen FM4 Soundpark-Geburtstag zeigen uns Elektro Guzzi ihren Proberaum.

Der FM4 Soundpark feiert Geburtstag: 12 Bands in 6 Städten: am 25.10. spielen Elektro Guzzi und Ant Antic im Rockhouse Salzburg.

Alle Termine der Band gibt es hier.

Im September hat das Wiener Techno-Trio Elektro Guzzi ihr neues Album "Clones" veröffentlicht. Ein "musikalisch vielseitiges Album", wie Clemens Fantur meint, haben sie doch für "Clones" ihre Produktionsweise ein wenig geändert. Der Ort, an dem sie an ihren Songs arbeiten, ist ein Proberaum im 18. Wiener Bezirk, den sie über den Innenhof eines Wohnhauses erreichen. Die Vermieterin, so die Band, hat sich bedenkenlos gefreut, dass die drei dort Musik machen wollen.

Klaus Pichler

Wie schaut der Raum aber aus und welche Utensilien dürfen auf Tour nicht fehlen? Das verrät die Band hier: