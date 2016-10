On the streets of Innsbruck

Anlässlich des 15. Geburtstag vom FM4 Soundpark stellen We Walk Walls uns ihren Sountrack zu Innsbruck vor.

Der FM4 Soundpark feiert Geburtstag: 12 Bands in 6 Städten: am 25.10. spielen Elektro Guzzi und Ant Antic im Rockhouse Salzburg.

Elektro Guzzi führen durch ihren Proberaum

20 Minuten zu spät aber perfekt vorbereit, erschien Patricia, Sängerin von We Walk Walls, zum Dreh im FM4 Filmstudio.

Die rasendroten Autofahr-Handschuhe meiner Oma, Homie Silvio und ich sind dann mal gleich auf Videodreh bei radio FM4 im Namen der Liebe und We Walk Walls. Posted by Patricia Ziegler on Montag, 3. Oktober 2016

Um einen persönlichen Soundtrack zu Innsbruck geht's. Denn dort werden We Walk Walls am 25. Oktober anlässlich des 15-jährigen Geburtstages des FM4 Soundparks gemeinsam mit Ash My Love auftreten.