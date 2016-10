Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "Die Aufdeckerin – Das Neo-Wetten-dass...?"

Die Aufdeckerin – Das Neo-Wetten-dass...?

Da ist selbst Böhmi schmähstad: Wetten, dass die Aufdeckerin wieder etwas gnadenlos aufdecken wird? Topp, die Wette gilt!

Liebe Ohren, habt ihr das mitbekommen? Das ZDF hat vor zwei Wochen statt der brandneuen Folge von Neo Magazin Royale einfach kaltlächelnd eine alte ausgestrahlt. „We Te Eff!“, schrie es da schallend durch die sozialen Medien. Aber alles halb so wild, das kann schon einmal passieren, dass man die VHS-Kassetten falsch beschriftet in den Kasten geordnet hat. Trotzdem soll so etwas nicht ohne Konsequenzen bleiben – findet zumindest Jan Böhmermann, der Protagonist dieser alternativen Abendshow. Als Wiedergutmachung will er dafür jene Fernsehshow moderieren, die mir in meiner zarten Aufdeckerinnenjugend wichtige Informationen enthüllt hat, zum Beispiel wie man Kondome aufbläst. Ja, richtig! Er will „Wetten, dass..?“ wiederbeleben!

EPA/Britta Pedersen

Aber „Wetten, dass...?“ wurde doch bereits Ende 2014 für immer eingestellt. Wie will Böhmermann diese Sendung aus dem steinernen Grab auferstehen lassen? Wird es wieder Saalwetten, Außenwetten und distanzloses Verhalten gegenüber Frauen geben? Wird Michael Jackson wieder sein Leiberl in Kunstnebel zerreißen und „Take That“ ihr erneut letztes Konzert spielen?

Exklusiv und wie eine Mucksmaus habe ich mich in die ZDF-Studios geschlichen. Dort werde ich gnadenlos herausfinden, was in dieser Show passieren wird. Schnell habe ich den Aufnahmeleiter mit einer ausgefuchsten Wette geködert. Wetten, dass ich alles aufdecken werde?