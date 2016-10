Next Step: Weltrekord

Murs will 24 Stunden durchrappen und damit ins Guinness-Buch der Rekorde. Ihr könnt ihm live dabei zuhören und zusehen!

19 Stunden hat er schon geschafft, sechs hat er noch vor sich: Murs aus L.A. will mit der längsten Freestyle-Rap-Session der Welt einen Rekord aufstellen und damit ins Guinness-Buch. Material und Beats dafür hat er genug, schließlich hat er insgesamt mehr als 25 Alben, EPs und Kollaborationen rausgebracht, seit 20 Jahren ist er im Rap-Business dabei.

Auf dem Weg zum Weltrekord darf Murs jede Stunde fünf Minuten Pause machen, um aufs Klo zu gehen oder zu trinken. Und mittlerweile hört man hin und wieder ein Gähnen von ihm im Livestream und auch seine Augenringe werden immer größer:





Die längste Rap-Session der Welt ist Teil seiner interaktiven Show "Where You At? LA" rund um die HipHop-Szene von Los Angeles. "I want to represent hip-hop’s diversity and multiculturalism in general and L.A.’s hip-hop culture specifically. My goal is to shake it up every episode with someone who is currently popular, someone who represents the future and someone who has done it in the past. I want to get new and older artists sharing the same platform so that there’s some unity whether you’re a gay artist, female, Latino, old school, new school. They’re all part of the L.A. hip-hop culture: past, present, future, overground and underground", meint Murs gegenüber billboard.com.

Courtesy Photo / Murs

Murs ist übrigens ein Akronym, das viele Bedeutungen hat, zum Beispiel "Making Underground Raw Shit" oder "Making the Universe Recognize and Submit". Wir drücken ihm für die letzten Stunden auf jeden Fall die Daumen. Durchhalten Murs, der Weltrekord ist zum Greifen nah!