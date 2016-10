Live@RKH: Like Elephants + Esteban's

Estebans und Like Elephants bespielen gemeinsam das Radiokulturhaus. Wir verlosen 2x2 Tickets.

Noch kein halbes Jahr liegt es zurück, dass wir mit dem oberösterreichischen Quintett Like Elephants einen würdigen FM4 Soundpark Act des Monats gefunden haben. Auf ihrem Debütalbum "Oneironaut" vereinen Viktor Koch (lead vocals, Gitarre), Martin Wührer (vocals, Gitarre), Roland Gugerbauer (Bass), Manuel Hauer (Synths) und Christian Luger (Schlagzeug) flächig und breit auslagernde Popmusik, atmosphärische Stücke zwischen Schalf- und Wachzustand.

Esteban´s

Was Like Elepphants zu fünft auf die Bühne bringen, muss Christoph "Boff" Jarmer alias Esteban`s ganz alleine stemmen. Nun ja nicht ganz alleine, denn der untriebige Songwriter und Musiker mit jahrelanger Banderfahrung bei der burgenländischen Band Garish, wird an diesem Abend von Philipp Jagschitz (Piano) und Michi Flatz (Schlagzeug) begleitet.

Dienstag, 18. Oktober 2016

20:00 Uhr

Großer Sendesaal

2x2 Karten für ihr Konzert im Radiokulturhaus verlosen wir unter allen EinsenderInnen, welche uns folgende Frage richtig beantworten können:

Wie lautete der Titel der Debüt-EP von Like Elephants?

Schick die richtige Antwort an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist Montag, 17.9.2016 um 12:00.