Something for the Weekend

Ausgehtipps. Fire in the Disco.

Freitag

Die Veranstaltungsreihe BLISS hat sich wieder einmal ein topheißes, man glaubt es kaum, Line-Up für ihre Party im Opera Club ausgedacht. Mit dabei sind die New Yorker Rapperin Princess Nokia, die schwedische Rapperin Gnučči, die Klitclique und einige mehr. Massiv.

Ebenfalls freshest: Bei BLVZE in der fluc Wanne ist Juke-Großmeister DJ Spinn zu Gast.

Im Chelsea treten die Boys von Beaty Heart auf. Support kommt von Monsterheart.

HAM mit DJ Heroin im Roxy.

Der Jessas Club wird 2 und feiert im Flex. Techno diverser Farbe.

Sweater im fluc. Aerobic Pop, Tropical Disco, Rollercoaster House.

Enabled Voice im celeste. Ein HipHop-Benefiz für weibliche Flüchtlinge.

Das Souterrain Magazin feiert im Curtain.

Beim Kling Klang im frei:raum St. Pölten treten Mynth und Alvanite auf.

Samstag

Die Album-Release-Show von Gran im rhiz. Schwer empfohlen.

Im brut treten Magic Island aus Berlin und Pictorial Candi aus Warschau auf. Dreampop, Space Electronics, Artwave.

Schwarzbrot mit Überproducer Ryan Hemsworth im Café Leopold.

Sweet Heat im Curtain. Disco, funky Wildstyle.

Bei 7 Years Essential im SASS ist DJ T. vom Berliner Label Get Physical an den Geräten.

Hot: Bei der Bare Hands Nacht in der Grellen Forelle ist der englische, in Berlin ansässige Produzent Objekt an den Plattenspielern. Spitzenproduzent und spezielltighter DJ. Knackiger Dark-Techno, Endzeit-Electro.

Im Rockhouse Salzburg treten die superen englischen Poststep-Posterboys Mount Kimbie auf.