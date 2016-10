Brand New

Stimm ab für die musikalischen Neuerscheinungen der Woche: Banks & Steelz - "Wild Season ft. Florence Welch" | Bishop Briggs - "Be Your Love" | Mura Masa - "Love$ick ft. A$ap Rocky" | Regina Spektor - "Small Bill$"

Banks & Steelz - "Wild Season ft. Florence Welch"

Mit einer Zusammenarbeit von Paul Banks von Interpol und Überproducer RZA hätte man ja vielleicht nicht unbedingt gerechnet. Den Sensationsfaktor steigern die zwei Herren auf ihrem gemeinsamen Debütalbum "Anything But Words" durch eine beachtliche Gästeliste. Mit im Boot unter anderem: Kool Keith, Andrew Wyatt von Miike Snow, ein paar Kollegen vom Wu-Tang Clan. Besonders geglückt ist die Nummer mit Florence Welch: HipHop, Kammer-Pop, Slow-Motion-Disco und Glam in inniger Umschlingung.

Bishop Briggs - "Be Your Love"

Sehr bald wohl ein ziemlicher Star: Nach den geheimen Hits "Wild Horses" und "River" lässt die aktuelle Single der, aus London stammenden, in Los Angeles ansässigen Musikerin und Produzentin Bishop Briggs die Erwartungen für das wohl demnächst endlich erscheinende Debütalbum noch einen Touch höher steigen. Ein wunderlich eigenständiger Soundentwurf: elektronischer Soul, Singer/Songwritertum, TripHop, Poststep, zärtlicher Bombast, feinster Drama-Pop.

Mura Masa - "Love$ick ft. A$ap Rocky"

Ebenfalls kurz vor dem mächtigen Durchbruch: Der junge englische Produzent Alex Crossan hat mit dem Stück "Lovesick" seines Projekts Mura Masa vor einiger Zeit schon einen kleinen Underground-Hit gehabt, jetzt hat er den Track gemeinsam mit Asap Rocky neu aufpoliert und so einen geschmeidigen Smasher geformt. Als Vorbote zum demnächst erscheinenden, heiß erwarteten Debütalbum. Ein geil verstolperter, verschlafener Track zwischen HipHop, Dancehall und Calypso. Mit Steeldrums.

Regina Spektor - "Small Bill$"

Auf "Remember Us to Life", ihrem kürzlich erschienenen, siebten und wieder sehr gutem Album, hat Regina Spektor wieder einmal eine rätselhafte, dabei doch supercatchy Kauderwelsch-Musik angerührt. Piano-Pop, Indie, Musical-haftes, Showtunes. Vieles geschieht und bleibt doch unverkennbar Regina Spektor. Ein Highlight unter vielen Highlights ist der Song "Small Bill$. Hier nähert sich Spektor gar dem HipHop an, schmeißt Orchester-Pomp in den Mix und klingt dabei nach wie vor als wäre es das Einfachste auf der Welt.

