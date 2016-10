Schiff ahoi!

Das äußert hervorragende Ahoi! Pop Festival in Linz holt im November OK Kid, Adam Green, Ezra Furman und viele mehr an Bord.

Es ist nicht nur immer ein Highlight des Linzer Musikjahres, sondern ein musikalisches Highlight prinzipiell: Das Ahoi! Pop Festival im Posthof am Linzer Hafen. Wer schon mal dort war weiß, wie akustisch und menschlich bezaubernd das sein kann, wer noch nie dort war, sollte das heuer nachholen. Denn wieder einmal protzt das Festival mit einem Line-Up der alten Helden und Heldinnen der schönen Klänge, aber auch aktuellen Neuzugängen der anspruchsvoll-unterhaltsamen Musik.

Ok Kid

Eröffnet wird das Festival dieses Jahr am 3. November mit einem Tag, an dem der Hip-Hop im Zentrum steht. Neben dem Österreicher Alex the Flipper gibt's auch den Augsburger MC ERRdeKa zu sehen, der bei Prinz Pis Label "Keine Liebe" unter Vertrag steht. Karate Andi, der gerade die Wiener Grelle Forelle ausverkauft hat, folgt darauf mit seinem clever konstruierten Battlerap. Und als Headliner des Abends bringen OK Kid ihr heuer veröffentlichtes Album "Zwei" mit.

Energievoll geht es auch am zweiten Tag des Festivals zu: Die Vielmusizierer Robb eröffnen den Abend bevor Jamie Lidell mit den Royal Pharaos die Bühne übernimmt. Indie-Folk-Ausnahmeerscheinung Adam Green dürfte dann eine seiner gewohnt begeisternden Mitsingshows abliefern. Und zum dritten Mal schon kommen die Hidden Cameras nach Linz und spielen unter anderem Lieder von ihrem neuen Album "Home On Native Land".

Mynth

Wer glaubt, das alles kann emotional dann auch gar nicht mehr übertroffen werden, dürfte vom großen Finale des Ahoi! Pop überrascht werden: Das Duo Mynth ist mittlerweile sowieso schon felsenfest in der guten Elektronikmusikszene verankert, da wird man auch am Ahoi! Pop wieder schön in den sphärischen Sounds der Bands versinken können. Für die Oberösterreicherin Avec ist das Konzert in Linz sowieso ein Heimspiel, rechtzeitig hat die Singer-Songwriterin auch gerade ihr Debütalbum "What If We Never Forget" veröffentlicht.

Besuch aus New York kommt in Form der Rock'n'Roller Public Access T.V., die von NME bis zum Guardian ziemlich hochgehypt werden. Robin Proper-Sheppard, besser bekannt als Sophia, nimmt uns dann auf eine kleine Reise in seine melancholisch-zauberhaften Klänge mit, bevor Ezra Furman für das große Finale sorgen darf. Sollte man sich anschauen, sollte man hingehen und sollte man so richtig feiern.

FM4 präsentiert Ahoi! Pop 2016:

03.11. – 05.11.2016 im Posthof Linz.

Programm: