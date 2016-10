Das hören Elektro Guzzi in Salzburg

Im Zuge unserer 15 Jahre Soundpark-Sause bespielen Elektro Guzzi am 25. Oktober Salzburg. Hier präsentieren sie uns ihren Soundtrack für die Stadt.

Gerade noch bei ihrer Release-Show in der Grellen Forelle in Wien, machen sich die drei Elektro Guzzis von der einen Musikhauptstadt in die andere auf, um am 25. Oktober im Rockhouse ihr soeben veröffentlichtes Album Clones zu präsentieren. Für uns und euch, haben die drei Musiker den ultimativen Salzburg-Soundtrack zusammengestellt. Stücke, die bei keinem Besuch fehlen dürfen.

Klaus Pichler

freakadelle

Beide Tracks sind auf dem Label freakadelle erschienen. Das sind junge Produzenten aus Salzburg, die uns mal in ihren halb-privaten Club eingeladen haben um zu spielen. War ein super Abend….Schön, dass es sowas noch gibt!

Crack Ignaz - König der Alpen

Keine Ahnung warum, aber das ist der erste Track, der mir zu Salzburg eingefallen ist. Im Hintergrund ist ja auch Salzburg zu sehen - deshalb ist mir das aber nicht eingefallen...

SBG - Unsere Stadt

Quasi aufgelegt... der ist immer im Hinterkopf, wenn es um Salzburg geht...

Falco - Rock me Amadeus

Elektro Guzzi und Ant Antic im Rockhouse Salzburg

Bei Salzburg muss man einfach an Mozart denken und wenn man sich in der Stadt bewegt, fühlt man sich auch manchmal wie in einem großen Museum. Falco hat dem Wolferl schon vor 30 Jahren ein tolles Denkmal in der Popmusikwelt gesetzt, indem er den bisher einzigen deutschsprachigen Nummer-1-Hit in den US-Charts, "Rock me Amadeus", geschrieben hat. Für uns als Falco- und Mozart-Fans eine klare Wahl zum Thema Salzburg.