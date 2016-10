Das hören 5/8erl in Ehr’n in Graz

Im Zuge unserer 15 Jahre Soundpark-Sause bespielen 5/8erl in Ehr’n am 25. Oktober Graz. Hier präsentieren sie uns ihren Soundtrack für die Stadt.

Eigentlich sind die 5/8erl in Ehr’n gerade im Studio eingebunkert und arbeiten - wie sagt man so schön - "fieberhaft" an Album Nummer 5. Darauf wird es, soviel blinder Prophezeiungsversuch sei erlaubt, höchstwahrscheinlich wieder um eine organische Verschränkung von Jazz, Soul und Wiener Befindlichkeiten zwischen Weinseligkeit und Melancholie gehen. Als kleine Frischluft-Abwechslung vom Studio begibt sich die fünfköpfige Band nächste Woche wieder mal auf kurze Konzertreise. Den Anfang macht dabei die Grazer Postgarage, wo die Achterl am 25. Oktober gemeinsam mit Mavi Phoenix ein Konzert zum Geburtstag des FM4 Soundpark spielen wird.

In der Postgarage haben sie schon gespielt und die Sänger Max und Slivo erinnern sich an einen gewissen Wohlfühlfaktor, auf den sie sich schon wieder freuen. Für den Spaziergang zwischen Soundcheck und Konzert haben sich die beiden diese drei Songs in die Playlist gepackt:

Mercedes Sosa - "Gracias A La Vida"

Die argentinische Protestsängerin bedankt sich in ihrer Version des vielgesungenen Liedes hoch emotional beim Leben:





David Bowie - "Where Are We Now"

Wenn sich die 5/8erl in Ehr’n im Grazer Gries verlaufen sollten, wird ihnen Bowie vermutlich nicht weiterhelfen können. Die Postgarage ist aber in der Dreihackengasse 42!





Attwenger - "Kaklakariada"

Gute Aufwärmnummer für ein Konzert. Auch 2016 leider noch aktuell!